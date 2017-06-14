Две эти маленькие экономики, зависящие от больших рынков, почти не торгуют друг с другом. Поэтому долгие годы экономическим чиновникам и бизнесу говорить было не о чем, разве что – делиться похожими бедами.

Но 12 лет спустя они всё же собрались – в Ереване. Встречаться чаще своим правительствам поручили лидеры двух стран, Эмомали Рахмон и Серж Саргсян, на встрече в октябре 2016 года в Душанбе.

Сейчас две страны торгуют друг с другом меньше чем на миллион долларов. В Таджикистан Армения экспортирует в основном ювелирные изделия и фармацевтику – то, что поставляет и в другие страны Средней Азии. Экспорт из Таджикистана в Армению почти отсутствует.

Сопредседатель межправкомиссии, министр экономразвития и инвестиций Армении Сурен Караян перешёл на одну из любимых тем властей: информационные технологии. В небольшой республике действуют отделения и дочерние компании Microsoft, National instrument, Synopsys, Oracle, ряда других, а всего в ИТ и телекоме работает около 15 тысяч человек. На рынок Средней Азии (в Узбекистан) армянские ИТ-компании уже стараются выходить с программами для госуправления и электронного документооборота.

К сожалению, сотрудничество в сельском хозяйстве прервалось, хотя странам есть что сказать друг другу. Нет программ по обмену данными о селекции сортов, либо самими сортами - обоюдно знаменитого винограда или персиков. Когда-то хорошей площадкой для сотрудничества была организация ICARDA (Международный центр сельскохозяйственных исследований в засушливых регионах). Базировалась она в сирийском Алеппо, а в последние годы по понятным причинам перебралась в Ливан. Сотрудничество прервалось, хотя в частных беседах представители Минсельхоза признают, что восстановить его отнюдь не помешало бы.

Есть о чём рассказать друг другу и о нетрадиционной, вернее - хорошо забытой старой культуре – о герани. В советское время Таджикистан, Армения и Грузия десятками гектаров выращивали её для эфирных масел на благо советских женщин (гераниевое масло используется в парфюмерии). После распада СССР кооперационные цепочки распались, и сеять грань перестали. Но специалисты остались и там, и здесь. Один из небольших предпринимателей косметики в Армении решил создать свою базу сырья (из опасения как бы чего не подмешали). Со старых времён остались специалисты и в Таджикистане, о чём не первый год напоминает таджикский экономист Фаррух Абдувасиев, составивший инвестиционный проект для восстановления этого производства.

В свою очередь, таджикская сторона указала и на возможности в металлургии. Таджикский алюминиевый завод - основной экспортёр страны, с первичным алюминием. А в Армении действует завод фольги «Арменал» дочерняя компания «Русала», правда, работает он не на местном сырье (пригодных минералов для этого практически нет), а на алюминиевых чушках из России. Так что может быть, руководство ТАЛКО решит расширить производство и перенять опыт работы армянских коллег с фольгопрокатных станами. Чтобы в Таджикистане стали производить не только алюминий, но и готовые изделия из него.

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