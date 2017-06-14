На западе Лондона пожар полностью охватил 27-этажную жилую башню, внутри которой находятся люди, сообщает The Guardian. Дом горит уже несколько часов, есть погибшие.

Отмечается, что в настоящее время с огнем ведут борьбу две сотни пожарных. Кроме того, уточняется, что в тушении пожара задействованы 40 единиц техники.

Лондонская пожарная служба сообщила о нескольких погибших в результате пожара, вспыхнувшего в жилом доме в британской столице, передает Reuters.

«К этому моменту я с сожалением подтверждаю, что есть погибшие», — рассказала комиссар службы Дэни Коттон.

При этом точное число погибших в пожаре пока не сообщается. Комиссар службы добавила, что это в настоящее время сложно определить из-за того, что пожар перекинулся на несколько этажей большого здания.

Данное здание было построено в 1974 году. В нем расположено 120 квартир. По неподтвержденным данным, причиной пожара мог стать взрыв на четвертом этаже многоэтажки.