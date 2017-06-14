Согласно принятым сегодня нижней палатой парламента Таджикистана поправкам в закон «О правовом статусе члена Маджлиси милли и депутата Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли», впредь размеры заработной платы спикеров обеих палат парламента Таджикистана будет устанавливать президент республики.

По словам депутата нижней палаты парламента Таджикистана Амрихудои Дамдора, до сегодняшнего дня зарплату спикеров устанавливали сами парламентарии Таджикистана.

По данным, которыми располагает "АП", на сегодняшний день размер зарплаты депутатов нижней палаты парламента Таджикистана (постояннодействующей палаты) составляет 5 тысяч сомони в месяц, и за последние 5 лет этот размер не повышался.

Спикер же нижней палаты парламента получает зарплату в 11 тысяч сомони в месяц.

Парламент Таджикистана, начиная с 2000 года, состоит из двух палат. Нижняя палата - Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли Таджикистана включает 63 депутата, избираемых на пятилетний срок: 22 из них избираются пропорционально по партийным спискам, 41 - по одномандатным округам.

Верхняя палата - Маджлиси милли Маджлиси Оли Таджикистана состоит из 33 членов: 25 из них избираются местными меджлисами на пятилетний срок, остальные 8 назначаются президентом.

Спикерами нижней палаты является Шукурджон Зухуров, верхней – Махмадсаид Убайдуллоев.