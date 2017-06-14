В Душанбе в парке Государственного герба на одном из аттракционов 13 июня произошла авария: качеля "Лодка" рухнула, люди получили травмы различной степени тяжести. Погибших нет.

Как сообщили "АП" в МВД, трагедия произошла вечером 13 июня. Молодые люди, после после футбольного матча Таджикистан-Филиппины, который прошел на Центральном республиканском стадионе, зашли в парк и решили покататься на качелях.

"Одновременно 24 человека сели на аттракцион «Лодка», после раскачивания конструкция аттракциона не выдержала большого веса, и сломалась", - отметил источник.

На данный момент все пострадавшие - 11 молодых людей находятся в больнице, отметили в МВД.

Прокуратура района Исмоили Сомони начала расследование ЧП.

Радио "Озоди" отмечает со ссылкой на работников парка, что этот аттракцион был завезен из Китая и установлен всего 20 дней назад.