Tajik President Emomali Rahmon today morning departed for Yerevan, Armenia on a two-day official visit. The visit that is being held at the invitation of Armenian President Serzh Sargsyan is expected to result in signing of a number of cooperation documents.

Шакли пурраи хабар танҳо барои обунашудагон дастрас аст Аллакай обуна шудед? Вуруд