Президент США Дональд Трамп предоставил министру обороны страны Джеймсу Мэттису право менять численность контингента вооруженных сил Соединенных Штатов в Афганистане. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на неназванного чиновника в американской администрации.

Как отметил источник, при этом немедленного решения об увеличении войск принято не было. В настоящее время в Афганистане находятся 8,4 тысячи американских военнослужащих.

В апреле Трамп принял аналогичное решение в отношении войск США в Сирии и Ираке. Тогда же, напоминает агентство, Мэттис предупреждал конгресс, что поддерживаемые США афганские военные не сражаются с членами радикального движения "Талибан", несмотря на более чем 15 лет войны.

В мае газета The Washington Post со ссылкой на собственные источники писала , что советники Трампа представили план по изменению американской военной стратегии в Афганистане, включающий в себя увеличение контингента и расширение полномочий Министерства обороны.

Как писало издание, план предусматривает увеличение числа военнослужащих США в Афганистане по меньшей мере еще на 3 тысячи солдат дополнительно к 8,4 тысячи военных, которые в настоящее время находятся в регионе.

Кроме того, предлагалось наделить Пентагон правом определять количество находящихся в стране американских военных. До сих пор решение по этому вопросу принимал Белый дом.

Как говорилось в представленных предложениях, Министерство обороны получит более широкие полномочия по применению авиации против боевиков движения "Талибан"*. Помощники Трампа рекомендовали отменить введенные прежней администрацией ограничения в отношении действий советников из США в Афганистане в зонах боевых действий.

WP отмечала, что к тому моменту Трамп не одобрил предлагаемую стратегию. Инициатором формирования новой стратегии стал помощник президента по национальной безопасности Герберт Макмастер, говорилось в статье.

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