Финалистку седьмого сезона шоу «Битва экстрасенсов» 29-летнюю Илону Новоселову нашли мертвой под окнами жилого дома на востоке Москвы. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

В Следственном комитете сообщили, что выясняют обстоятельства и причины гибели женщины, чье тело было обнаружено вблизи одного из жилых домов по шоссе Энтузиастов.



Илона Новоселова стала известна после участия в «Битве экстрасенсов» в 2008 году. Она дошла до финала, но отказалась от дальнейшей борьбы, объяснив, что этого потребовали «духи».