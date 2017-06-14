В судебной системе Узбекистана встречаются случаи противозаконных действий, коррупции, безразличия к заботам людей, принятия решений, нарушающих принципы справедливости, заявил президент республики Шавкат Мирзиёев, пишет Подробно.uz.

По словам Мирзиёева, в последнее время значительная часть обращений, поступающих от граждан в народные приемные и виртуальную приемную президента Узбекистана, касается именно деятельности судов и судей. Это свидетельствует о наличии множества проблем в данном направлении, сказал глава нашего государства.

На совещании жесткой критике подвергнута ситуация, когда среди судей встречаются случаи совершения противозаконных действий, коррупции и принятия решений, нарушающих принципы справедливости. Серьезные недостатки и проблемы в сфере, по словам президента, возникли вследствие того, что бывшие руководители Верховного суда не уделили в свое время внимания этим чрезвычайно важным вопросам.

Перед новыми руководителями Верховного суда поставлены конкретные задачи по скорейшему устранению подобных недостатков и проблем, принятию необходимых мер для эффективной организации деятельности судебных органов и судей в соответствии с требованиями закона и принципами справедливости.

«Хочу обратить ваше внимание на следующие цифры. За последние годы около 50 судей привлечены к уголовной ответственности. За шесть месяцев этого года семь судей привлекли к ответственности. Например, заместитель председателя Андижанского областного суда по хозяйственным делам Абдуллаев пойман во время получения взятки в размере 150 тысяч долларов», – сказал президент.

Любое незаконное вмешательство в деятельность судей должно прекратиться, а все виновные должны понести наказание. Глава государства потребовал в месячный срок внести предложения по этому вопросу. «Каким бы строгим наказание не было, мы его примем», – отметил Мирзиёев.

На совещании отмечалось, что важными практическими шагами в развитии судебной системы стали формирование заново в соответствии с требованиями времени Верховного суда страны как единого высшего органа судебной власти в сфере гражданского, уголовного, административного и экономического судопроизводства, упразднение не соответствующей сущности отправления правосудия практики направления судами уголовных дел на дополнительное расследование.

Вместе с тем на совещании подчеркивалась необходимость не ограничиваться достигнутыми результатами, а применять критический подход к развитию сферы, по-новому, эффективно организовать деятельность судебных органов и судей на основе конкретных предложений и обоснованных инициатив, выдвигающих эффективные механизмы и пути решения важных и актуальных задач, которые ставит перед нами сама жизнь.

Сегодня важнейшей задачей является формирование судейского корпуса, обладающего сильной волей, высокими профессиональными и моральными качествами, способного принимать всесторонне продуманные справедливые решения. Юристы, не знающие в совершенстве свою сферу, не обладающие профессиональными навыками и жизненным опытом, высокими морально-нравственными качествами, никогда не должны быть назначены на должность судьи.

Особо подчеркивалось, что необходимо предотвращать бюрократический произвол в судах, дать должную оценку судебным работникам, допускающим несвоевременное рассмотрение дел и волокиту. Участники совещания полностью поддержали выдвинутое предложение о внедрении порядка проведения судьями открытого диалога с населением на местах не менее одного раза в месяц.

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