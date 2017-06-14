Президент Таджикистана Эмомали Рахмон сегодня утром отбыл с двухдневным официальным визитом в Армению. Визит состоится по приглашению президента Армении Сержа Саргсяна. По итогам армяно-таджикских переговоров запланирована церемония подписания документов.

Президента сопровождают его помощники по вопросам внешней политики и правовым вопросам, глава МИД, министры экономического развития и торговли, здравоохранения и социальной защиты, науки и образования, президент Академии наук, главы Госкомимущества, Комитета по делам молодежи и спорта, Службы связи, сообщает пресс-служба президента.

Дипломатические отношения между Таджикистаном и Арменией были установлены 12 октября 1992 года.

Для таджикско-армянских взаимоотношений характерен дух взаимного доверия, совпадение или близость позиций по отдельным актуальным международным и региональным проблемам, сообщает департамент информации внешнеполитического ведомства Таджикистана.

Укреплению связей во многом способствуют рабочие встречи глав двух государств.

2-3 апреля 2002 года состоялся первый визит тогдашнего президента Республики Армения Роберта Кочаряна в Республику Таджикистан.

25-26 ноября 2003 года состоялся ответный официальный визит Президента Республики Таджикистан Э. Рахмона в Республику Армения.

В ходе упомянутых визитов был подписан ряд документов, важнейшим из которых является Договор о дружбе и сотрудничестве между Республикой Таджикистан и Республикой Армения, а также другие межправительственные и межведомственные документы в области защиты инвестиций, науки, техники, информации, строительства и охраны природы.

Договорно-правовая база двусторонних отношений состоит из более 20 документов, охватывающих широкий спектр вопросов двустороннего сотрудничества в областях экономики, торговли, сельского хозяйства, здравоохранения, культуры, науки и образования.

Согласно данным Агентства по статистике при президенте Таджикистана объем товарооборота между Таджикистаном и Арменией по итогам 2016 года составила чуть более 269 тыс. долларов США. Экспорт армянских товаров в Таджикистан за прошлый год составила 5 тыс. долларов США, таджикских товаров в Армению чуть боле 264 тыс. долларов США.

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