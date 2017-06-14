Задержание во время акции протеста в День России в Москве

В Москве на акции против коррупции 12 июня задержали 136 подростков, заявил глава департамента региональной безопасности Москвы Владимир Черников.

Он связывает участие подростков в массовой акции оппозиции с их желанием "реализовать себя любой ценой, доказать, что ты какой-то другой".

«Мое мнение — эти ребята переживают сейчас период заблуждений, они живут в своем, иногда кем-то придуманном, мире», — сказал Черников «Интерфаксу».

По словам Черникова, "эти молодые люди достаточно прогрессивные, разносторонние, они сами вправе выбирать свою линию жизни, но важно, чтобы они быстрее взрослели, учились правильно оценивать ситуацию, понимать главные жизненные принципы, в том числе принцип "не навреди".

"А когда предлагаешь им доказать это трудом, конкретным делом, отдельной помощью людям - почему-то не слышат и не хотят слышать. Этим кто-то активно пользуется", - сказал представитель мэрии.

Чиновник также заявил, что действия полиции были оправданы: «Учитывая, что и прокуратура выпустила предупреждение о недопустимости нарушения закона, неожиданностью задержание не было ни для кого. А дальше жесткость полицейских определялась, в том числе, тем, что они адекватно отвечали на те действия, которые были направлены уже против них».

Черников полагает, что в условиях глобальной информированности и нарастающей агрессии в обществе государству и семье важно совместно создавать подрастающему поколению "душевную настройку".

В нескольких регионах РФ 12 июня прошли акции оппозиции. Мэрия Москвы согласовала проведение митинга на проспекте Академика Сахарова, однако накануне его проведения организаторы призвали перенести его на Тверскую улицу, где проходил городской фестиваль.