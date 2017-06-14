В рамках проведения диалога высокого уровня на тему «Реализация Глобальной контртеррористической стратегии Организации Объеденных Наций» в Ашхабаде 13 июня министр внутренних дел Республики Таджикистан, генерал-лейтенант милиции Рамазон Рахимзода встретился с министром внутренних дел Туркменистана генерал-майором полиции Исгендерем Муликовым.

На встрече стороны обсудили двухстороннее и многостороннее сотрудничество, и сочли нужным укрепить сотрудничество в области обмена оперативной информацией о транснациональной организованной преступности, сообщает пресс-служба МВД Таджикистана.

В ходе встречи были представлены ряд предложений по разработке правовых основ двухстороннего сотрудничества.

Было отмечено, что борьба с терроризмом, экстремизмом, незаконным оборотом наркотических веществ и другими видами организованной преступности требует совместного сотрудничества, в этом направлении взаимовыгодные отношения будут развиваться.

13 июня Ашхабаде под председательством Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша состоялся Диалог высокого уровня «Центральная Азия – ООН».

Генсек ООН и главы делегаций МИД Казахстана, Кыргызстана, Туркменистана, Узбекистана, а также МВД Таджикистана обсудили выполнение Совместного плана действий (СПД) в Центральной Азии, который является первым в своем роде документом по реализации Глобальной контртеррористической стратегии ООН на региональном уровне, определили дальнейшие приоритеты СПД.