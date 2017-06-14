В понедельник Генеральный секретарь ООН побывал на Памире, увидел одно из самых красивых мест в Таджикистане – Сарезское озеро. Антониу Гутерриш, по словам его пресс-секретаря, был поражен увиденным. В поездке Генсека ООН сопровождал глава МИД Таджикистана Сироджидин Аслов.

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«Генеральный секретарь заявил, что последствия изменения климата, которые он наблюдал в Таджикистане, поразили его. Около тридцати процентов ледников в этой стране уже растаяли», - заявил пресс-секретарь ООН на брифинге в Нью-Йорке.

В ходе визита Антониу Гутерриш еще раз призвал страны мира усилить борьбу с изменением климата. По его словам, человечество не имеет права терять время.