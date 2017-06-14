Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев стал первым в истории лидером государства, который дважды произнес слово «дерьмо» во время официальной встречи с генеральным секретарем ООН.

Необычную для такого уровня встреч лексику президент Кыргызстана применил, когда заговорил о журналистах и политиках, пишет Kloop.kg.

«Вы знаете, почему-то столько дерьма среди политиков и, извиняюсь конечно, среди журналистов. Это плохо для страны. […] За семь лет столько нервов и крови выпили — не проблемы страны, а вот это дерьмо, которое есть среди политиков и среди людей, которые себя считают журналистами», — сказал он.

Генсек ООН Антониу Гутерриш, впервые прибывший в Кыргызстан в этой должности, никак не отреагировал на реплики Атамбаева.

Слова Атамбаева стали реакцией на уголовное дело, которое спецслужбы возбудили против журналиста Улугбека Бабакулова.

Один из самых известных журналистов страны Улугбек Бабакулов выпустил на сайте «Фергана» статью о национализме в соцсетях.

Однако власти Кыргызстана решили, что межнациональную рознь разжигает сам Бабакулов, который известен своей резкой критикой президента Атамбаева.

Кыргызские спецслужбы считают, что журналист написал эту статью, чтобы получить убежище в «третьих странах».

Кроме того, по решению суда, с 9 июня в Кыргызстане заблокировано издание «Фергана».

Внимание властей статья Бабакулова привлекла после выхода девятиминутного сюжета «Разжигатели» на главном телеканале страны. В этом сюжете эксперты назвали журналиста «врагом народа» и заявили, что такие статьи «разжигают межэтническую рознь».

После этого некоторые депутаты парламента предложили лишить его кыргызского гражданства.

Сам Бабакулов утверждает, что уголовное дело против него «глупость и бред спецслужб». По его словам, таким образом власти хотят отвлечь внимание населения от проблем перед выборами.

Атамбаев не в первый раз упоминает фекалии во время публичных выступлений. В августе 2016 года, реагируя на критическую колонку блогера Данияра Айтмана, он сравнил ее с «какашкой».