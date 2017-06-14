Уполномоченный по правам человека в Санкт-Петербурге Александр Шишлов возложил на власть часть ответственности за массовые задержания на протестной акции 12 июня, сообщает «Медуза».

Омбудсмен заявил, что «самоустранение органов власти от обязанности содействовать реализации прав» граждан на мирные собрания «фактически провоцирует людей с активной гражданской позицией на проведение несогласованных акций, разрушает уважение к закону, подрывает доверие к государству».

Шишлов отметил, что в числе задержанных на акции в Петербурге оказались несовершеннолетние, журналисты и случайные люди, которые не совершали никаких общественно опасных действий.

«Ответственность за это лежит не только на организаторах, призывавших принять участие в несогласованной акции. Ее разделяют органы исполнительной власти, отказавшие в согласовании публичного мероприятия, и в очередной раз продемонстрировавшие нежелание и неспособность найти законное решение, обеспечивающее конституционное право граждан на свободу мирных собраний», - заявил Шишлов.

Несогласованная властями акция против коррупции прошла в Петербурге на Марсовом поле, в ней приняли участие до 10 тысяч человек. По данным «ОВД-Инфо», более 650 человек были задержаны. МВД сообщило о 500 задержанных.

В Москве акция прошла на Тверской улице. По данным «ОВД-Инфо», полиция задержала 866 человек.

Глава Совета по правам человека при президенте России Михаил Федотов заявил, что в числе задержанных были случайные люди, а также те, кто «поддались на провокацию». Ответственность за эту провокацию он возложил на Алексея Навального.