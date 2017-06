Russia has expressed wish to invest in construction of regional power transmission line from Central Asia to South Asia (CASA 1000), Afghan Minister of Energy and Water, Ali Ahmad Osmani, said on the sidelines of the EXPO 2017 international exhibition in the Kazakh capital, Astana, according to CA-News.

