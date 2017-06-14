Таджикистан может получить большие экономические и социальные выгоды от цифровых технологий и доступа в Интернет. Однако доступ к всемирной паутине на постоянной основе сегодня имеют лишь 17 процентов населения. Это отмечалось на презентации отчета Всемирного банка «Получение цифровых дивидендов: использование интернета для развития в Европе и Центральной Азии», которая прошла в гостинице «Шератон» в Душанбе во вторник.

Развитие интернета открывает новые возможности для людей и компаний во всем мире. Однако не все в равной степени извлекают выгоды из этого. Экономические выгоды или так называемые «цифровые дивиденды», связанные с развитием интернета, нередко получают те, кто обладает более высокими доходами, востребованными навыками или находится в более благоприятной среде.

Такое положение дел может привести к росту неравенства как внутри стран, так и между ними. Если будут приняты надлежащие меры экономической политики, то цифровые дивиденды могут стать движущей силой сокращения бедности и обеспечения всеобщего процветания в регионе Европы и Центральной Азии. Об этом говорится в новом докладе Всемирного банка, который презентовал главный экономист ВБ по Европе и Центральной Азии г-н Ханс Тиммер.

Доклад «Получение цифровых дивидендов: Эффективное использование интернета для развития в Европе и Центральной Азии» рассматривает трансформационное воздействие информационных технологий и интернета на экономический рост и развитие в странах Европы и Центральной Азии, включая Таджикистан. В нем освещаются преимущества интернета в регионе и анализируется не только политика в области телекоммуникаций, но также влияние политики в сферах, дополняющих интернет, такие как навыки, рынки труда и фирмы.

Анализ охватывает интернет-сети и услуги, использование и внедрение технологий правительствами, фирмами и гражданами, а также содержит оценку политической основы для направления лиц, определяющих политику, и специалистов по вопросам стратегии в содействии внедрению цифровых технологий и повышении их аналоговых дополнений, тем самым получая дивиденды, выражаемые в экономическом и социальном развитии региона.

«В Национальной стратегии развития Таджикистана до 2030 года четко написано, что в целях выхода из коммуникационного тупика и преобразования в транзитную страну Центральной Азии, наша страна сможет сыграть важную роль в цифровом развитии региона, - отметил в своем выступлении Асомиддин Атоев, директор общественного фонда Гражданская инициатива политики интернет. По его словам, информационно-коммуникационные технологии может стать катализатором устойчивого развития страны.

По словам г-на Тиммера, Таджикистан является страной с формирующимся рынком и развитие новых технологий ему выгодно по нескольким критериям, например, из-за того, что большинство населения республики составляет молодежь, и второй аспект – Таджикистан находится в процессе осуществления экономических реформ.

«В настоящее же время всего 17% населения Таджикистана пользуются интернетом на регулярной основе», - отметил эксперт Всемирного банка, отметив среди причин, отсутствие выхода к морю и ненадлежащее качество связи с соседними государствами, из-за чего доступ в интернет является дорогостоящим.