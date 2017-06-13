В честь Дня единства и национального согласия в лицее №1 имени М. Бабаханова города Канибадама состоялась научно-практическая конференция, посвящённая жизни и деятельности этого известного таджикского учёного-историка.

В конференции приняли участие учащиеся образовательных учреждений Канибадама, их родители, представители городской общественности. Участники конференции выступили с докладами, рассказав о жизненном пути и научно-педагогической деятельности профессора Бабаханова.

М. Бабаханов родился 28 августа 1931 года. В 1953 г. он был в числе первых выпускников Таджикского государственного Университета (ныне Таджикский национальный Университет). Через 5 лет М. Бабаханов успешно защитил кандидатскую диссертацию на тему «Зарождение капиталистических отношений в Северном Таджикистане», в 1974 году защитил докторскую диссертацию.

В 1962 - 1965 г.г. Мансур Бабаханов работал заведующим кафедрой истории СССР. С 1965 по 1982 год являлся бесменным деканом исторического факультета ТГУ. В конце 90-х годов М. Бабаханова приглашают на работу в только что открывшийся Российско-Таджикский (Славянский) Университет, где он начинает работать профессором кафедры истории, а затем становится первым деканом историко-правового факультета и факультета Международных отношений РТСУ.

После обретения Таджикистаном независимости начался новый этап в научной деятельности профессора Бабаханова - с начала 90-х годов ученый начинает вплотную заниматься историей таджиков мира. По его инициативе этот предмет в качестве отдельной дисциплины был введён в учебную программу РТСУ, Таджикского национального университета и других вузов страны. «Итогом его кропотливых поисков стал уникальный по содержанию труд «История таджиков мира», увидевший свет в 2000 году… Выход книги стал заметным событием в отечественной историографии», - писали ранее доктора исторических наук, профессоры Х. Пирумшоев и М. Маликов.

Плодом многолетних усилий профессора М. Бабаханова стало создание им в Таджикском национальном университете уникального Центра изучения таджиков и персоязычных народов мира, первым руководителем которого он стал. Важность изучения данной темы неоднократно подчеркивал президент страны Эмомали Рахмон. Неслучайно, решением главы государства профессор Мансур Бабаханов был награжден орденом «Дусти».

Педагогическую и организаторскую работу профессор Бабаханов всегда совмещал с научной деятельностью. Из-под его пера вышло около 400 научных работ – монографий, учебных пособий, научных и научно-популярных статей. Более 20 лет ученики 4-классов нашей страны изучали историю Таджикистана по его учебнику «Рассказы по истории Таджикской ССР», написанному в соавторстве с Ф.П. Репой, который переиздавался 8 раз на таджикском, русском и узбекском языках.

За вклад в развитие исторической науки Мансур Бабаханов был удостоен звания «Заслуженный деятель науки РТ», избран в члены-корреспонденты Международной академии наук высшей школы, позже стал академиком Академии педагогических и социальных наук Российской Федерации.

На конференции также продемонстрировались видеосюжеты из жизни Мансура Бабаханова. Первый секретарь городского комитета КП Таджикистана Ганиджон Юсупов, в своем выступлении отметил важность таких мероприятий для молодого населения Канибадама и подарил лицею книгу Мансура Бабаханова «История таджиков мира».

В завершении мероприятия директор лицея Т. Мамаджанова поблагодарила всех выступивших за проделанную работу и наградила активных участников конференции грамотами и памятными подарками. Представитель отдела образования вручил лучшим ученикам лицея стипендию имени профессора Бабаханова.