Выступающий за Таджикистан дагестанский вольник Гамид Джалилов стал третьим призером на прошедшем в столице Грузии Мемориале Гиви Картозия и Вахтанга Балавадзе.

Как сообщается в сайте спортивной борьбы Дагестана, в турнире приняли участие вольники из Ирана, Турции, Азербайджана, Польши, Венгрии и других стран. Самым многочисленным составом выступали хозяева, они и завоевали больше всего наград. К медалям прилагались денежные призы – 1000 долларов за победу, 800 и 500 долларов соответственно за второе и третье места.

Вольник из Республики Дагестан, уроженец города Избербаш Гамид Джалилов боролся в категории до 74 кг и занял третье место.

Ранее, в марте этого года Гамид Джалилов в составе сборной Таджикистана выиграл серебряную медаль турнира в Бурятии.