Сотрудник отдела внутренних дел города Куляб 24-летняя Марям Шарифзода, которая была избита 16 мая возле своего дома двумя неизвестными, уволена с работы. Причиной увольнения в МВД называют нарушение служебной (трудовой) дисциплины.

Начальник пресс-центра МВД РТ подполковник милиции Умарджон Эмомали сообщил «АП», что Марям была уволена за то, что нарушала трудовую дисциплину. «Она постоянно опаздывала на работу», - заявил он, отказавшись от дальнейших комментариев по данному вопросу.

Относительно факта избиения Марям, глава пресс-центра МВД РТ отметил, что прокуратура продолжает по этому факту расследование.

Лейтенант Марям Шарифзода работала в пресс-центре УМВД в Кулябе. Она была избита неизвестными в ночь на 16 мая. Это произошло, когда Марям Шарифзода выходила на улицу из своего дома по проспекту Исмоили Сомони, чтобы пополнить баланс своего телефона. В этот момент на нее напали двое мужчин и начали избивать ее ногами. Тогда она попала в больницу.

Ранее в Кулябе было совершено нападение на офицера ГКНБ. Неизвестные в ночь на 14 мая напали на офицера Госкомитета национальной безопасности Мухиддина Юлаева, нанесли ему множественные ножевые ранения и скрылись с места преступления.

Позднее в МВД РТ сообщили, что по подозрению в покушении на Мухиддина Юлаева задержаны шестеро жителей города Куляб. Все они являются последователями запрещённого в Таджикистане религиозного течения «Салафия».