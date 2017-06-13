Россия изъявила желание участвовать в проекте CASA-1000 – линии электропередачи по передаче электроэнергии из Таджикистана и Кыргызстана в Афганистан и Пакистан, об этом на полях Международной выставки ЭКСПО-2017 заявил министр воды и энергетики Афганистана Али Ахмад Осмони, сообщает CA-NEWS.

По его словам, в афганское энергетическое ведомство поступило письмо за подписью заместителя министра энергетики Российской Федерации.

«Мы получили запрос российской стороны о намерении участвовать в реализации проекта CASA-1000, предусматривающего переток электроэнергии из Центральной Азии в Южную Азию», — подчеркнул афганский министр.

«Россия намерена участвовать в экспорте электроэнергии в Южную Азию, так, как в Таджикистане Россия имеет в своем распоряжении Сангтудинскую ГЭС-1», — пояснил Али Ахмад Осмони.

Напомним, реализация проекта CASA-1000 позволит Таджикистану и Кыргызстану экспортировать в Афганистан и Пакистан электроэнергию в объеме 1300 МВт в год.

Цель проекта CASA-1000 заключается в организации экспорта излишка электроэнергии из Таджикистана и Кыргызской Республики в летний период в Пакистан и Афганистан.

Завершение проекта предполагается в 2020 году. Общая стоимость проекта составляет свыше $1млрд.

Расходы проекта распределены следующим образом: Таджикистан – $314 млн., Кыргызстан – $209 млн., Афганистан – $354 млн. Пакистан – $209 млн.

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