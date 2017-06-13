В понедельник Генеральный секретарь ООН побывал в Таджикистане. По пути на Сарезское озеро он совершил полет над Памиром. Антониу Гутерриш, по словам его пресс-секретаря, был поражен увиденным. Об этом сообщает Центр новостей ООН.

«Генеральный секретарь заявил, что последствия изменения климата, которые он наблюдал в Таджикистане, поразили его. Около тридцати процентов ледников в этой стране уже растаяли», - заявил пресс-секретарь ООН на брифинге в Нью-Йорке.

В ходе визита Антониу Гутерриш еще раз призвал страны мира усилить борьбу с изменением климата. По его словам, человечество не имеет права терять время.

Отмечается, что страны Центральной Азии сталкиваются с серьезными последствиями глобального потепления. В регионе тают ледники, нарастает процесс опустынивания, исчезают реки и почти высохло Аральское море.

За последние десятилетия площадь ледников Таджикистана сократилась на 30-35 процентов.

Глава ООН поражен масштабами таяния ледников Памира un.org

Из Душанбе Генеральный секретарь ООН вылетел в Ашхабад, где сегодня примет участие в диалоге по реализации Глобальной стратегии ООН по борьбе с терроризмом.

«Диалог высокого уровня между странами Центральной Азии и ООН по реализации Глобальной контртеррористической Стратегии ООН» состоится 13 июня в Ашхабаде.

Во встрече примут участие министры и высокопоставленные должностные лица из Казахстана, Кыргызстана, Туркменистана, Таджикистана и Узбекистана. Совещание на уровне министров пройдет под председательством Генерального секретаря Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриша, сообщает пресс-центр представительства ООН в РТ.

Целью данной встречи является обзор исполнения Совместного плана действий для Центральной Азии, который является первым в своем роде документом по реализации Глобальной контртеррористической стратегии Организации Объединенных Наций (A / RES / 60/288) на региональном уровне. На встрече также будут определены дальнейшие стратегические приоритеты в области борьбы с терроризмом для региона.

Данная встреча является завершающим мероприятием второй фазы проекта «К выполнению Совместного плана действий по реализации Глобальной контртеррористической стратегии Организации Объединенных Наций в Центральной Азии», который реализуется Офисом Целевой группы по осуществлению контртеррористических мероприятий (ЦГОКМ) Контртеррористического центра Организации Объединенных Наций (ККТ) совместно с Региональным Центром Организации Объединенных Наций по Превентивной Дипломатии в Центральной Азии (РЦПДЦА) в Ашхабаде при поддержке Европейского союза (ЕС) и Норвегии.

Диалог высокого уровня придаст политический импульс государствам Центральной Азии в деле принятия необходимого взаимодополняющего и скоординированного стратегического подхода к борьбе с терроризмом и устранения коренных причин, способствующих терроризму.

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