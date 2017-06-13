Уголовное дело в отношении сына беглого командира ОМОН МВД Таджикистана Гулмурода Халимова 18-летнего Бехруза Халимова направлено в суд, сообщил «АП» источник в силовых структурах Таджикистана.

Халимову предъявлены обвинения по двум статьям УК Таджикистана - статья 32 (приготовление к преступлению и покушение на преступление), а также статья 401 (наемничество).

В ходе следствия установлено, что Бехруз Халимов связался посредством социальных сетей со знакомыми своего отца и намеревался при их содействии выехать в Ирак или Сирию, чтобы присоедениться в ряды боевиков ИГИЛ.

Бехруз Халимов был снят с рейса Душанбе-Москва 17 апреля сотрудниками правоохранительных органов Таджикистана.

Тогда источник «АП» в силовых структурах сообщил, что по некоторым данным Бехруз Халимов поддерживал связь со своим отцом, который воюют на стороне запрещенного в Таджикистане "Исламского государства". Через Москву он намеревался дальше перебраться в Ирак или Сирию.

Бехруз Халимов в прошлом году окончил школу в родном кишлаке Дараи Фон Варзобского района и занимался мелкой торговлей.

15 апреля журнал «Таймс» сообщил о том, что в Ираке в результате авиаудара был убит "военный министр ИГ", экс-глава ОМОН МВД Таджикистана Гулмурод Халимов. Как указывает издание, он был убит в результате авиаудара в западной части Мосула. Издание уточняет, что это была третья попытка уничтожить Халимова. Однако данную информацию о нейтрализации Халимова источники в Таджикистане не подтверждают. Беглый полковник до сих пор находится в розыске по линии Интерпола.

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