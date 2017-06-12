Президент Владимир Путин выступил в Кремле с обращением в честь Дня России. Он заявил, что стране удалось пройти период ослабления государственности, и призвал не допустить девальвации "гражданского патриотизма", сообщает РБК.

В Кремле 12 июня прошло вручение государственных премий, после которого состоялся торжественный прием в честь национального праздника Дня России. С речью к собравшимся обратился лично Владимир Путин, передает «РИА Новости».

Владимир Путин заявил, что за прошедшие годы Россия и ее народ «пережили не только стремительный прорыв к новому», «но и крайне опасное, тревожное время ослабления государственности, размытости, уязвимости общественных устоев». При этом он подчеркнул, что «все эти трудности были преодолены».



Владимир Путин отметил, что в России «наряду с развитием демократических институтов» повышался уровень открытости общества, укреплялось понимание «значимости собственных корней и традиций». Президент выделил три составляющих силы государства. По его мнению, это «политическая стабильность, единство целей и консолидация общества».

«Всем вместе нам удалось сохранить и надежно укрепить суверенитет своей страны, уникальное многообразие народов России и не допустить девальвации и забвения принципов гражданского патриотизма», — отметил российский лидер.

При этом, заявил Путин, России за прошедшие годы «удалось четко обозначить национальные интересы» и научиться «их твердо отстаивать, опираясь в том числе на исторический опыт».

Президент РФ подчеркнул, что, для того​ чтобы государство добилось успехов в экономике и социальной сфере, необходимо «понимать, слышать и уважать друг друга и развивать то, что уже удалось сделать для повышения качества жизни людей и их безопасности».

Между тем, как пишет Интерфакс, почти 80% россиян назвали себя патриотами. Об этом свидетельствует опрос, проведенный в июне фондом «Общественное мнение» (ФОМ).

В то же время 16% населения не считают себя патриотами страны. Кроме того, опрос показал, что 59% россиян полагают, что в том, чтобы публично называть себя патриотом, нет ничего плохого. При этом 39% полагают, что так делать не следует.



Ровно половина, 50% россиян, уверены, что главная причина патриотизма — это патриотическое воспитание.

Также граждане страны выделили критерии, которыми можно руководствоваться при определении того, кого считать патриотом. По мнению 73% россиян, не может считаться патриотом человек, равнодушный к родной природе. 68% граждан полагают, что патриотом не может быть человек, уклоняющийся от службы в армии, а 65% — не знающий родную историю.

При этом, по мнению респондентов, для патриота допустимо критиковать власти своей страны (61%), не знать слов гимна (58%) и предпочитать иностранную литературу и искусство отечественным (55%).



Большинство россиян (71%) полагает, что «быть или не быть патриотом — личное дело каждого гражданина». При этом 72% заявили, что патриот должен считать свою страну самой лучшей в мире.

А тем временем 12 июня в День России по всей стране проходят антикоррупционные акции. Фотогалерея РБК