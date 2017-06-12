Нацбанк Таджикистана выставил на продажу золотые мерные слитки, изготовленные на аффинажном предприятии, обладающим сертификатом Ассоциации драгоценных металлов Лондона (LBMA).

Как сообщает пресс-служба НБТ, на продажу с 12 июня выставляются слитки весом 5, 10, 20, 50 и 100 граммов. Стоимость золотых слиток определяется согласно цене за тройскую унцию (31,1034768 грамм) золота по итогам утреннего межбанковского фиксинга в Лондоне.

Кроме того, также подсчитываются реальные расходы на изготовление золотых мерных слиток, транспортные и страховые расходы и таможенные пошлины.

Указанные слитки продаются департаментом финансов и казначейства Нацбанка в Душанбе физическим и юридическим лицам.

Юридические лица, желающие приобрести золотые мерные слитки должны иметь при себе документ, подтверждающий представителя юридического лица, а физические лица, документ, удостоверяющий личность.

Продажа золотых мерных слитков будет осуществляться в национальной валюте сомони, отмечается в сообщении.