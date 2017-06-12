Установлена сумма ущерба, нанесенного пожаром центральному рынку Фархорского района 30 мая. Общий размер ущерба достигает 349 тысяч сомони.

Напомним, пожар на центральном рынке Фархорского района (состоит из двух рынков – «Фархор» и «Дуньё») уничтожил 30 мая практически все палатки и торговые лавки. Люди при пожаре не пострадали.

В МВД РТ сообщили, что специальная комиссия подсчитала нанесенный ущерб – он равен сумме 349 тыс. сомони. Удалось спасти 70% товаров на рынках. В общем огонь уничтожил территорию в один гектар. На рынке были расположены 300 торговых лавок, 230 их которых были уничтожены огнем.

По данным МВД, пожар произошел из-за замыкания электропроводов, протянутых над торговым рядами рынка «Фархор».