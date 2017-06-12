В Душанбе сегодня приземлился авиалайнер национальной авиакомпании Туркменистана «Turkmenistan Airlines». Пробный авиарейс по маршруту Ашхабад — Душанбе — Ашхабад доставил в столицу Таджикистана более ста пассажиров – представителей ряда министерств и ведомств, ассоциаций промышленников и предпринимателей Туркменистана.

Сегодня в Душанбе представители Туркменских авиалиний и АООТ «Авиакомпания Туркменистан» обсудят с таджикскими коллегами вопросы по организации регулярного воздушного сообщения Ашхабад-Душанбе, сообщает госинформагентство ТДХ.

Переговоры состоятся в рамках бизнес-форума деловых кругов Таджикистана и Туркменистана, на котором также будут обсуждаться вопросы укрепления торгово-экономического сотрудничества между двумя странами.

Планируется, что в этот же день «Боинг», принадлежащий национальной авиакомпании «Turkmenistan Airlines», вылетит обратно в Ашхабад с творческой делегацией Таджикистана на борту для участия в Днях культуры Таджикистана в Туркменистанею Они пройдут с 12 по 15 июня в Ашхабаде и других городах этой страны.

Авиакомпания «Turkmenistan Airlines» была образована в 1992 году, она выполняет прямые регулярные полёты в 16 городов мира - Анкара, Амритсар, Алматы, Бангкок, Бирмингем, Дели, Дубай, Казань, Лондон, Минск, Москва, Пекин, Париж, Санкт-Петербург, Стамбул и Франкфурт-на-Майне.

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