В ходе своего визита в Зафарабадский район председатель Согдийской области Абдурахмон Кодири ознакомился с деятельностью ряда дехканских хозяйств и ходом работ по строительству новых школ и благоустройству дорог.

В самом отдаленном джамоате Равшан глава области пообщался с дехканами и руководителями хозяйств. В числе приоритетных фермеры назвали проблему нехватки поливной воды и отсутствие надлежащего контроля за водораспределением, в том числе неудовлетворительную работу «миробов».

Как выяснилось в ходе беседы, одной из причин нехватки воды, особенно для земель, расположенных в низовьях каналов в местечке Дусти, является сверхнормированное открытие водоводов, что в свою очередь приводит к нецелевому использованию поливной воды.

Кодири дал указание руководству района и ответственным лицам сферы закрыть все несанкционированные водоводы с каналов и наладить строжайший контроль в вопросах водораспределения. Глава области в целях улучшения водообеспечения хозяйств порекомендовал не назначать, а избирать руководителей Ассоциаций водопользоваталей. Было отмечено, что в целях улучшения водоснабжения по инициативе руководства области в этой местности будут пробурены 10 вертикальных скважин, а также рассмотрен проект строительства новой насосной станции и проведения трубопровода диаметром 1000 мм от первого до второго канала.

Как сообщили «АП», в селе Чашмасор джамоата Хамида Алиева продолжается строительство новой современной школы на 240 ученических мест. Школу, которая строится на средства из областного бюджета и будет иметь централизованную систему отопления, намерены сдать в эксплуатацию к началу нового учебного года. Глава области дал указания ответственным лицам также предусмотреть и строительство спортивного зала школы.

А.Кодири также дал старт работам по благоустройству и асфальтированию автотрассы Зафаробод-Дусти протяженностью 27,6 км. Как было отмечено, благоустройство этой дороги шириной 8 метров, которая связывает районный центр с самым отдаленным приграничным джамоатом Равшан, улучшит коммуникацию и передвижение местных жителей, условия перевозки и доставки сельхозпродукции на местные рынки.

Глава области в ходе своей поездки также пообщался с дехканами таджикского Мирзочула. Непосредственно на полях А.Кодири ознакомился с вегетацией сельхозкультур, зерновых и хлопка. В дехканских хозяйстве «Мирзо», «Зафар» и «Бахт», наблюдая за покосом зерна, специалисты-аграрии с удовлетворением отметили, что рост зерновых свидетельствует о том, что урожайность в этих хозяйствах может составить от 40 до 50 центнеров с гектара.

Глава области порекомендовал руководителям дехканских хозяйств особое внимание уделить повторному севу с соблюдением правил агротехники.

Специалисты-аграрии во главе с председателем области также проинспектировали вегетацию хлопка в хлопкосеющих дехканских хозяйствах «Дахкат» и других. Было отмечено, что рост хлопка на полях свидетельствует о том, что ряд хозяйств могут добиться урожайности от 30 до 35 центнеров с гектара. Хлопкоробы района в текущем году произвели сев хлопчатника на 28275 гектарах и намерены собрать 20 тысяч тонн хлопка-сырца.