23-летняя Дилфуза Холикова принимает участие в конкурсе красоты «Москва События 2017», организованном новостным порталом российской столицы «События». Сейчас девушка по количеству голосов уже прошла в финал.

Дилфуза Холикова родилась в Таджикистане, в Шаартузском районе. Последние 10 лет девушка вместе с родными проживает в городе Череповец, где она закончила Колледж искусств. «Сейчас Диля собирается поступать в МГИМО, поэтому проживает в Москве, готовится к поступлению», - рассказал друг Дилфузы, Фарход Джомахмадзода.

Фото предоставлено Фарходом Джомахмадзода

Именно Фарход предложил девушке участвовать в этом конкурсе, объявление о котором увидел на сайте «Событий».

«У нее есть все данные для того, чтобы с гордостью показать всю красоту таджикских девушек», - сказал в интервью «АП» Фарход Джомахмадзода.

Фото предоставлено Фарходом Джомахмадзода

По словам друга девушки, это первый опыт Дилфузы участия в конкурсе красоты.

Проголосовать за нашу землячку можно на сайте конкурса - missms.ru. Сейчас у нее уже больше 800 голосов, Дилфуза по числу голосов уступает только одной девушки

По данным организаторов, конкурс красоты «Москва События» ежегодный. Победительницу ждет денежный приз в 1000 евро и другие презенты. Финал конкурса пройдет в Москве 20 августа.