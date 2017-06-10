Администрация Белого дома вела секретные переговоры с Россией по вопросу о деэскалации на юго-западе Сирии. Контакты Москвы и Вашингтоне имели место на нейтральной территории

Как сообщает Wall Street Journal со ссылкой на американских правительственных чиновников, американские и российские представители обсуждали на секретных переговорах вопросы урегулирования ситуации на юго-западе Сирии, где правительственной армии противостоят отряды вооруженной оппозиции. Контакты на эту тему начались после визита госсекретаря США Рекса Тиллерсона в Москву в апреле, сообщает РБК.

По данным источника издания, две встречи российских и американских представителей прошли около двух недель назад в Иордании. Еще один раунд переговоров должен был пройти в Аммане на этой неделе, однако был перенесен на неопределенный срок.

WSJ указывает, что секретность переговоров объяснялась стремлением Белого дома наладить контакты с Россией на фоне продолжающегося в США расследования по поводу возможного вмешательства Москвы в президентские выборы в конце прошлого года.

Указывается, что к контактам с Россией по вопросу о создании зон деэскалации в Сирии с опасением ранее относился Пентагон. Однако в Белом доме посчитали, что переговоры с Москвой ускорят уничтожение «Исламского государства» (запрещенной в России террористической организации), а успех в юго-западной Сирии позволит развить его и в других районах страны.

WSJ указывает, что с американской стороны в переговорах участвовали Бретт Макгерк и Майкл Рэтни – специальные представители США в антитеррористической коалиции.

В Государственном департаменте США информацию о переговорах комментировать не стали, ограничившись заявлением о желании найти дипломатическое решение сирийского конфликта и победить террористические группировки.

Предполагается, что вопросы о контактах с Россией Тиллерсону могут задать сенаторы, которые обсуждают ужесточение санкций против Москвы. При этом Госдеп просит верхнюю палату Конгресса отложить этот вопрос именно из-за взаимодействия с Россией по Сирии.