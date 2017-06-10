Власти Кыргызстана заблокировали на территории республики сайт информационного агентства «Фергана», сообщается на сайте информационного агентства.

Об этом, как пояснили представители ИА «Фергана», они были проинформированы местным провайдером «Мега-лайн», который поместил адрес сайта информагентства в список заблокированных веб-ресурсов.

Причиной блокировки на сайте провайдера называется вынесенное 9 июня «по делу ГД-2242/17.Б2» решение Октябрьского районного суда Бишкека. Однако, по информации представителей агентства, «никакого уведомления» о возбуждении «какого-либо дела» в отношении ИА «Фергана» редакция не получала.

О блокировке журналисты, как уточняется в сообщении агентства, узнали «случайно». «Читатели из Киргизии не смогли посетить наш сайт и пришлось связаться с провайдером», — рассказали в ИА «Фергана», добавив, что «одновременно» стало известно о том, что сотрудники правоохранительных органов республики возбудили уголовное дело в отношении внештатного корреспондента агентства Улугбека Бабакулова. Его власти Кыргызстана, по данным представителей информагентства, подозревают в разжигании межнациональной вражды.

Под авторством Бабакулова на сайте ИА «Фергана» опубликован материал под названием «Люди как звери. В киргизском сегменте соцсетей звучат призывы к расправе над «сартами». В тексте рассказывается о существующих в Кыргызстане настроениях, направленных против узбеков как этнического меньшинства. Журналист, как пояснил РБК главный редактор портала Даниил Кислов, перевел посты киргизских националистов в Facebook.

«Вместо того чтобы использовать этот материал для выявления настоящих националистов, власти и подконтрольные им СМИ начали обвинять Бабакулова», — сообщили в агентстве.​

Теперь редакция, как также уточнил РБК Кислов, намерена обжаловать решение о блокировке портала. «Мы намерены оспаривать [это] решение, потому что нам не ясны основания решения суда», — заявил он, отметив, что в своей статье «сам Бабакулов не писал ничего, что может разжечь национальную рознь».

«Он просто констатировал факт наличия в интернете людей, которые призывают убивать, руководствуясь этническим признаком», — заключил главный редактор ИА «Фергана».

Стоит отметить, что в Таджикистане портал «Фергана» тоже заблокирован уже долгое время.