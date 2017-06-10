Посол Таджикистана в странах Бенилюкса Эркинхон Рахматуллозода встретился с ректором – резидентом Лейденского Университета Королевства Нидерландов профессором Карелом Столкером.

Лейденский Университет является одним из известнейших в Европе старейших образовательных и научно-исследовательских структур, который был основан в 1575 году Королем Вильгельмом Оранским. В университете учились и работали знаменитые ученые, философы и деятели исскуства, в том числе Альберт Эйнштейн, Рене Декарт, Бенедикт Спиноза и Рембрандт. До сих пор в нем учатся члены королевской семьи Нидерландов.

Уже на протяжении нескольких столетий университет является одним из самых квалифицированных центров изучения Востока. Его ученые внесли большой вклад в исследование, публикацию и распространение замечательных образцов письменного наследия центрально-азиатского региона и, конечно же, это также создает хорошую основу для дальнейшего сотрудничества.

В ходе встречи стороны обсудили вопросы налаживания сотрудничества между университетом и научно-исследовательскими и образовательными заведениями Таджикистана. Предметом обсуждения были также возможности сотрудничества путем обмена студентов и преподавателей, а также грантовые стипендии для обучения в Лейденском Университете.

В тот же день посол встретился с Исполнительным директором Института Лейденского Университета по региональным исследованиям профессором Фрэнком Пайком. Институт изучает историю, религию, культуру, язык и региональную ситуацию в Азии. На встрече стороны обсудили вопросы науки и образования, а также приняли решение, что в ближайшее время будет разработан предварительный проект Меморандума о взаимопонимании по сотрудничеству между Лейденским Университетом и образовательными и научно-исследовательскими институтами Республики Таджикистана, после чего оно будет подписано сторонами.