Президент Таджикистана Эмомали Рахмон принял участие в официальной церемонии открытия в Астане Международной выставки EXPO-2017.

Эмомали Рахмон, находившийся с рабочим визитом в Казахстане, 9 июня, принял участие в церемонии открытия Международной выставки в Астане. В торжественной церемонии открытия EXPO-2017 также приняли участие главы 20 стран мира, представители стран Шанхайской организации сотрудничества и ряда других государств, сообщает пресс-служба главы государства.

Пресс-служба президента РТ

Президент РТ вместе с главами других государств ознакомились с новейшими технологиями и другими достижениями, представленными на данной Международной выставке.

После участия в церемонии открытия выставки завершился рабочий визит президента Таджикистана Эмомали Рахмона в Казахстан.

Вечером 9 июня глава государства прибыл из Астаны в Душанбе, отмечается в сообщении пресс-службы главы государства.

Напомним, 8-9 июня президент Таджикистана находился в Астане для участия в саммите глав государств Шанхайской организации сотрудничества.