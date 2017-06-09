В Таджикистане Государственная служба медико-социальной экспертизы (ГСМСЭ) вновь проводит переосвидетельствование инвалидов. Как все это происходит?

В редакцию «АП» обратился 59-летний душанбинец, инвалид 2-й группы Шерали Обидов.

Письмо в редакцию

«18 апреля 2017 года я пошёл в очередной раз получить пенсию в отделение Сбербанка, расположенного в районе Политехникума, но оказалось, что на моем счету нет денег. Когда я спросил: «Почему?», мне ответили, что выплату моей пенсии приостановили и что мне надо обратиться в Собес, который расположен в районе Института искусств. Там подтвердили приостановку выплаты пенсии, сославшись на необходимость прохождения ВТЭК. Я объяснил, что прошёл медкомиссию 16.04.2017 по месту жительства в Центре здоровья №7, что перед ними моя медкнижка, чтобы они могли удостовериться. На что мне ответили: это указание начальства. В первую очередь отправили в Центр здоровья №7 по месту жительства за направлением для флюорографии грудной клетки, а потом сделать этот снимок в ЦЗ №1, расположенном в 65 мкрн.

Мои объяснения, что я инвалид с ограничением передвижения и такое расстояние не могу преодолеть, не имели никакого действия. С горем пополам это указание я выполнил. Когда же со снимком я вернулся назад во ВТЭК, то увидел толпу инвалидов в количестве 600-700 человек. От них узнал, что им, как и мне, приостановили выплату пенсий и что тем, кто проходил комиссию ВТЭК в 2014–2015 гг., не надо проходить эту процедуру еще раз. Я проходил первую городскую комиссию ВТЭК в июне 2014 г., вторую республиканскую - в начале 2015 г., о чем я осведомил работника ВТЭК. Он эти сведения принял, ушел посоветоваться с начальством и сказал, что документы мои они не могут найти и мне необходимо пройти еще раз. Вот тогда и начались круги ада», - пишет Обидов.

По его словам всю его медицинскую книжку распотрошили, отобрали документы, выписки, анализы и т.д.

«Инвалиды - это люди с ограниченными возможностями, но для ожидания в очередях не было создано никаких условий. В фойе поставили только с десяток стульев для ожидающих шестисот больных людей. Перед моими глазами инвалид упал с пандуса и сильно ударился головой. Мы, инвалиды, его подняли и минут 10 приводили его в чувство. Ни один врач даже не вышел, чтобы помочь, - указывает пенсионер. - Прошли десятилетия, а Минздрав работает по старинке. Не создан общий сервер для системы Минздрава, откуда можно было бы получать сведения. Сами не могут создавать программы - так ведь целая армия безработных программистов есть, они только и ждут приглашения. Приказом министра были введены в штаты центров здоровья семейные доктора, которым были отведены участки со списками больных и инвалидов, которых они навещали и обслуживали. Семейные доктора знают о своих больных всё. Вместо того чтобы расспросить, проконсультироваться с семейным врачом об инвалидах, специалисты ВТЭК, получив приказ, приходят в центры здоровья, закрываются в выделенных им кабинетах, запрашивают все карточки инвалидов и целую неделю отбирают кандидатов на прохождение комиссии ВТЭК. После составления списков приостанавливают выплату пенсии, не уведомляя ни руководство центра, ни тем более инвалида, хотя в каждой карточке имеется графа адреса и телефона», - указывает читатель.

Обидов пишет, что на каждого инвалида тратится по 3-4 дня для сбора информации и заполнения дела.

«Только после всех этих процедур больного заводят на комиссию для утверждения пенсии или отказа в выплате пенсии. Ну и как всегда, при таком примитивном учете не бывает без курьёзов. Когда я ждал, после трёхдневного мытарства со сбором документации, своей очереди для заполнения карты инвалида, специалист ВТЭК опрашивал русскую женщину-инвалида, 60-62 лет. Она сказала ему, что является инвалидом с 1993 года и, кроме медкарты, у нее нет других документов, подтверждающих её инвалидность. Сообщила, что страдает склерозом и не помнит лечащих врачей и когда она в последний раз лежала в стационаре, и сказала, что она ни разу больше не проходила комиссию ВТЭК. На выяснение этих данных ушло более 2,5 часов. Все это время очередь из более 20 человек стояла и ждала на ногах. Вот так кто-то за 10-15 лет не проходит ни одной комиссии, кто-то за 2,5 года, как я, проходит комиссии ВТЭК три раза.

Хочется верить, что руководство Минздрава пересмотрит свое отношение к больным инвалидам, правильно будет планировать проведение комиссии. Не так, как сейчас проводят - за один месяц всех, а планомерно по 10-12 человек в неделю. Тогда не будет таких столпотворений в коридорах и кабинетах. Да и специалистам ВТЭК будет легче, меньше будут ошибаться и переписывать записи на бланках и нервничать от перегрузки», - отмечает Обидов.

Все согласно «фармоиша»

По следам обращения читателя, дабы разобраться в ситуации, мы посетили ту самую Государственную службу медико-социальной экспертизы.

22 мая, понедельник. В этот день в очередной раз лица с инвалидностью были вызваны в ГСМСЭ.

У входа нам пояснили, что заседание ВТЭК для взрослых проводится по понедельникам и вторникам, а для детей - в среду. В коридоре на первом этаже толпились люди различных возрастов с явными дефектами здоровья.

В этот день было немноголюдно. Люди поочередно заходили в кабинеты врачей на осмотр, и никто из очередников не указывал на дискомфорт. Очередь продвигалась относительно быстро.

За комментариями мы обратились к замначальника ГСМСЭ Минздрава и соцзащиты населения РТ Джобиру Гозиеву.

Он сообщил, что в целях исполнения совместного распоряжения Министерства здравоохранения и соцзащиты населения и Агентства соцстрахования и пенсий от 13 марта 2017 года Государственная служба медико-социальной экспертизы проводит повторное медицинское освидетельствование инвалидов, не прошедших экспертизу по различным причинам. Данное мероприятие завершится 30 июня текущего года. Во всех центрах здоровья по стране выделены отдельные врачебные кабинеты для освидетельствования инвалидов.

- Шерали Обидов попросту лукавит, сгущая краски. Никогда описанной им ситуации не было на территории ГСМСЭ. 600-700 инвалидов - это на самом деле вранье. Вдобавок больной с фамилией Шерали Обидов вообще не проходил медосвидетельствование в марте и в ГСМСЭ не обращался. Если у него есть на руках какие-то документы, подтверждающие это, пусть придет к нам.

Гозиев указал, что после завершения мероприятий по переосвидетельствованию инвалидов предоставит более полную информацию для читателей «АП».