Прошло более двух с половиной лет, как простая женщина из Шахринава, мать пятерых детей Зубайда Давлатова потеряла единственную дочку. Ее сбила машина односельчанина. Женщина так и не сумела добиться строгого наказания для убийцы дочери. И сегодня махнула на все рукой: «Хватит с меня, если суд не смог доказать вину убийцы, тут я бессильна. Теперь полагаюсь только на Аллаха, он непременно накажет виновного».

Осенью 2014 года в ДТП погибла учащаяся 1-го курса Турсунзадевского медколледжа «Элегант», 18-летняя Муборак. Ее сбила машина односельчанина Ахтама Давлатова.

Дочь Зубайды погибла прямо на ее глазах. 12 ноября 2014 года она вместе с Муборак возвращалась из районного центра в свой кишлак пешком, их сбила машина УАЗ. В больнице мать пришла в себя, а дочка умерла.

Фото Аsia-Plus Мать погибшей Зубайды Давлатовой.

Как считает Зубайда, убийство дочери было местью со стороны Ахтама. Дело в том, что дочь Ахтама была замужем за сыном Зубайды, но у них не получилось нормальной семейной жизни, и молодожены вскоре развелись.

После аварии у Зубайды была обездвижена одна рука, она стала сильно хромать на левую ногу, ее мучают сильные боли по всему телу, вследствие сотрясения мозга до сих пор болит голова.

Зубайда не согласна с тем, чтобы ее свата, виновного, как она уверена, в умышленном наезде на нее и Муборак, судили только по статье 212 УК РТ за нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств. Она потребовала наказать его за умышленное убийство, а также принять меры к продолжающимся с его стороны угрозам ей и её семье.

В 2015 году Верховный суд Таджикистана отказал в удовлетворении жалобы пострадавшей Зубайды Давлатовой, настаивавшей на пересмотре решения Гиссарского суда, приговорившего Ахтама Давлатова, признанного виновным в гибели ее дочери Муборак Давлатовой. Суд вынес приговор виновному по статье 212 УК, назначив наказание в виде 4 лет лишения свободы и на 2 года лишив права управления автомобилем.

Как рассказывает З.Давлатова, при рассмотрении этого дела прокуратура всестороннее не расследовала все обстоятельства и в спешке отправила дело в суд, в итоге было принято такое несправедливо мягкое, по ее мнению, наказание для убийцы ее единственной дочери.

По ее словам, сначала прокуратура работала в правильном направлении, изучая все обстоятельства, расспрашивая свидетелей. Они начали находить новые улики и доказательства, которые указывали на умышленное совершение ДТП с целью убийства. «Вообще-то Ахтам хотел задавить меня, но погибла дочка», - уверена Зубайда.

После суда не согласная с его решением Зубайда обратилась в ВС и получила отказ в удовлетворении своей жалобы. Верховный суд 16 сентября 2015 года оставил в силе решение Гиссарского суда от 25 июля 2015 года по делу Давлатова Ахтамова согласно п.1 ст. 212 и отказал Давлатовой Зубайде в удовлетворении кассационной жалобы.

Во втором пункте своего решения ВС частично отменил определение суда г.Гиссара от 4 августа 2015 года в отношении осуждённого Давлатова Ахтама, который был лишен права управления автомобилем на 1 год.

Не согласившись с этим, Зубайда начала в поисках справедливого решения обивать пороги всевозможных инстанций, начиная от Генпрокуратуры и до Аппарата президента страны. Но везде получила отказ.

Услышав прошлой осенью, что президент страны прибывает в Турсунзаде, Зубайда отправилась туда. Она надеялась попасть на встречу с ним и рассказать о своей боли. Однако правоохранительные органы не допустили ее на встречу.

«Я должна добиться справедливости. Я хочу наказания для виновника гибели дочери согласно статье 102 "Убийство"», – говорила Зубайда.

…Прошел еще год. Но ни одна правоохранительная и судебная инстанция так и не послушала доводы матери. Зубайда Давлатова устала бороться за свои права. Муж заболел диабетом, она давно потеряла здоровье. Сын еще не женился, но категорически отказался от примирения с дочкой Ахтама, по вине которого погибла его сестра.

Как говорит Зубайда, убийца ее дочери не провел ни одного дня в тюрьме. Как ходил и гулял по всему кишлаку, так и продолжает наслаждаться мирскими благами. «Хотя бы попросил прощения!» - говорит женщина. По ее мнению, бесполезно добиваться справедливости у наших правоохранительных и судебных органов. Лучше покориться своей судьбе и просить Аллаха восстановить справедливость.

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