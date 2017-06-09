Университет Центральной Азии прокомментировал события, которые произошли вчера в Нарыне, и подтвердил, что сегодня представители нарынской молодежи извинились перед иностранными студентами.

Руководство Университета Центральной Азии, расположенного в кыргызском городе Нарын, рассказало, что послужило причиной конфликта, который возник в УЦА вчера.

Напомним, группа агрессивно настроенных молодых людей заставили иностранных студентов, среди которых большинство граждан Таджикистана, просить прощение на коленях за драку, произошедшую 27 мая во время баскетбольного матча.

«27 мая на территории кампуса в Нарыне в ходе баскетбольного матча произошла физическая потасовка между командой УЦА и членами баскетбольной команды Нарына, включающей в себя студентов Нарынского госуниверситета и учащихся Нарынской спортивной школы. Возникшая ситуация была решена присутствовавшими на игре преподавателями УЦА, и команды ушли с площадки без каких-либо дальнейших происшествий», - сообщил Нисар Кешвани, директор по коммуникациям и маркетингу Университет Центральной Азии.

«Вчера, 8 июня, когда несколько студентов УЦА находились в городе Нарын с учебным заданием, их узнали несколько игроков клуба баскетбольной команды Нарына. Словесные оскорбления переросли в угрозы физической расправой. Нарынские студенты оперативно созвали подмогу, и вскоре на месте событий собралась толпа из 80 человек, большая часть которых собралась просто для поддержки, и не знала о сути вопроса. Было предложено проследовать в одно из зданий на территории кампуса УЦА для решения всех имеющихся вопросов. Во встрече приняли участие глава Нарынской области, вице-мэр города Нарын, декан Школы гуманитарных и точных наук УЦА, а также несколько лидеров местного сообщества. Призывы губернатора не терять здравый смысл остались без внимания. После ожесточенной словесной перепалки ради сохранения спокойствия и из обыкновенной человеческой вежливости студенты УЦА, ставшие участниками основных событий, принесли извинения за инцидент, произошедший во время баскетбольного матча, и вскоре после этого толпа разошлась», - отметил Нисар Кешвани.

По его словам, все это время УЦА тесно работает с губернатором Нарынской области и мэром города Нарын, стараясь прийти к дружественному решению ситуации.

«Сегодня в сопровождении губернатора и высокопоставленных должностных лиц кампус в Нарыне посетила делегация студентов, двое представителей которой принесли извинения руководству УЦА за вчерашний неприятный инцидент. Губернатор выразил благодарность УЦА за ту пользу, которую Университет принес городу Нарын и призвал собравшихся налаживать мосты. Встреча закончилась в атмосфере прощения с обеих сторон», - сообщил представитель УЦА.

По словам Нисара Кешвани, в тесном взаимодействии с государственными органами в Бишкеке и Нарыне УЦА продолжает расследование причин инцидента, чтобы принять соответствующие меры и понять, как избежать повторения подобных столкновений.

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