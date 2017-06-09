Мясо, рыба, курица, горячая выпечка и свежие салаты, видео получилось у нас очень «вкусным», посмотрите и вы.

Мы отправились в цех Tajik Catering Service - единственной в республике компании, которая кормит пассажиров таджикских авиакомпаний. И посмотрели, где и в каких условиях здесь готовят бортпитание.

Здесь мы узнали много интересно, например, оказывается, у каждого пассажира есть возможность бесплатно заказать специальное питание – детское меню, вегетарианское, низкокалорийное, меню в соответствии с религиозными требованиями и др. Но сделать это нужно не позднее, чем за 36 часов до вылета.