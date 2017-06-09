В интернете 7 июня было опубликовано видео с камеры наружного наблюдения в Лондоне, снятое во время теракта 3 июня.

На видео видно, как сотрудники полиции приезжают в район Боро-маркета, где трое преступников с ножами нападали на прохожих, и открывают огонь на поражение.

Кто именно первым опубликовал видео, неизвестно. Источники газеты The Guardian подтвердили подлинность видеозаписи, сообщает «Медуза».

Внимание. Видео содержит сцены насилия.

3 июня в Лондоне трое террористов на фургоне врезались в прохожих у Лондонского моста, а затем вышли из машины и напали на людей с ножами. Погибли восемь человек, около 50 получили ранения. Полиция застрелила преступников. Ответственность за теракт взяло на себя «Исламское государство».