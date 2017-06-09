5 июля 2017 года с 14.00 до 16.00 по ташкентскому времени министр иностранных дел Абдулазиз Камилов проведет встречу и ответит на вопросы находящихся за рубежом и в Узбекистане сограждан, сообщает UzDaily.uz.

По данным МИД Узбекистана, в мероприятии в формате видеоконференции примут участие главы посольств и генконсульств Узбекистана за рубежом.

В рамках диалога министр в присутствии представителей узбекских и зарубежных СМИ рассмотрит насущные для соотечественников вопросы, связанные с деятельностью МИД.

Граждане Узбекистана, не имеющие возможности прямо обратиться в МИД, могут заблаговременно прислать вопросы в текстовой, аудио- и видеоформатах в Виртуальную приёмную министра, на официальную электронную почту muloqot@tiv.uz, а также через официальную страницу МИД в Facebook и канал в Telegram.

При этом сообщаем, что не будут рассматриваться обращения в случае анонимности, некорректного содержания (употребление нецензурных, либо оскорбительных выражений, предложения, лишенные логики и смысла, и т.д.), а также если текст будет содержать непонятные сокращения, в нем нет конкретных заявлений, жалоб или предложений.

Обращения будут приниматься вплоть до завершения мероприятия - 16.00 по ташкентскому времени 5 июля 2017 года.