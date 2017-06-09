Человеческий организм устроен таким образом, что на большой высоте он требует дополнительного питания. В соответствии с этим разработана международная инструкция по организации питания пассажиров и экипажей на борту воздушных судов, которой обязаны придерживаться все авиакомпании в мире. Давайте взглянем, придерживаются ли этих правил авиакомпании, летающие в Таджикистан и из него.

Экономия на пассажирах - залог успеха?

К нам в редакцию обратились разгневанные пассажиры с жалобой, что во время длительных перелетов российские авиаперевозчики не кормят горячей едой, ограничиваясь лишь легкими перекусами. В последнее время даже эти бутерброды стали совсем маленькими. Как результат, перелеты переносятся гораздо тяжелее обычного.

«С каждым годом сервис становится все хуже. Долгие перелеты сами по себе трудно переносятся, а когда ты летишь еще и голодный, хотя заплатил за билет полную сумму, в которую заложен полноценный обед, как я понимаю, приходишь в негодование! Почему авиакомпании так нагло нарушают права потребителей?» - задались вопросом пассажиры, а затем и мы.

Оказалось, что, согласно инструкции по организации питания пассажиров и экипажей на борту воздушных судов Республики Таджикистан, если полет длится до 3 часов, то на борту должен быть предложен холодный завтрак/ужин, в зависимости от времени вылета, и прохладительные напитки. На рейсах длительностью более 3 часов авиаперевозчикам необходимо подавать пассажирам легкий завтрак/ужин для экономкласса. На рейсах на дальние расстояния, от 6 часов, питание должно быть многоразовым. Время в полете принято идентифицировать как местное время пункта прилета. С 6 ч. до 22 ч. пассажирам не один раз предложат полноценный завтрак, обед или ужин (в зависимости от времени суток). В ночные часы это, скорее всего, будут холодные легкие закуски.

Иными словами, все авиаперевозчики обязаны кормить пассажиров горячим обедом, если полет длится более 3 часов, а те компании, которые не соблюдают рекомендаций, нарушают права потребителей. И, как выяснилось, таких нарушителей больше, чем мы предполагали, а именно: все авиакомпании, кроме национальных «Таджик Эйр», «Сомон Эйр» и заказчиков чартерных рейсов в/из Таджикистана.

- К сожалению, сегодня мы вынуждены наблюдать общую мировую тенденцию - стремление авиакомпаний к экономии. В первую очередь в жертву приносится бортпитание пассажиров экономкласса, - рассказали нам в главном кейтеринге (от слова – «поставлять провизию») Tajik Catering Service международного аэропорта Душанбе (к слову, единственная кейтеринговая компания в РТ, работающая с республиканскими аэропортами).

- Раньше мы сотрудничали со всеми зарубежными авиакомпаниями, но уже больше года в связи с экономическими затруднениями многие авиакомпании прекратили кормить наших пассажиров горячим питанием, ограничиваясь холодными бутербродами, что, по сути, нарушает права потребителей, ведь стоимость питания уже включена в стоимость билета, - говорит технолог Гульсун Нарзуллаева. Речь не идет о компаниях - лоукостерах и дискаунтерах - бюджетных авиакомпаниях, которые предлагает низкую плату за проезд в обмен на отказ от большинства традиционных пассажирских услуг.

– У нас в цеху есть все возможности предоставлять вкусный, сытный и полезный рацион, но, увы, запросов к нам не поступает.

Отсутствие заказов повлекло и сокращение Tajik Catering Service, закрылись филиалы в Кулябе и частично в Худжанде. Кроме того, компания вынуждена прибегать к практике ежемесячной отправки в отпуск без содержания до 8 сотрудников.

В среднем цена рациона питания для пассажиров экономкласса – $2-$9, бизнес-класса – $3,5-$12 (без алкоголя) в зависимости от продолжительности рейса. У каждого пассажира есть возможность бесплатно заказать специальное питание – детское меню, вегетарианское, низкокалорийное, меню в соответствии с религиозными требованиями и др. Сделать это нужно не позднее чем за 36 часов до вылета.

Главный кейтеринг Таджикистана, каков он?

Мы отправились в цех Tajik Catering Service, чтобы посмотреть, где и в каких условиях готовят бортпитание для пассажиров.

Цех компании находится в одноэтажном здании (1400 кв. м.), штат - 75 человек, которые трудятся на кухне круглосуточно. В ночную смену здесь работает 20 человек.

Обслуживание рейсов в аэропорту строго расписано и регламентировано. Технологический график обслуживания учитывает вид рейса (разворотный, базовый, транзитный), тип сервиса и тип самолета.

Цех бортпитания Tajik Catering Service - это служба полного цикла, производящая в зависимости от сезона 700-800 рационов питания в сутки на сегодняшний день. Рационом называется комплект питания для одного пассажира, который заказывают авиакомпании. Хотя производственная мощность компании рассчитана на производство от 2000 до 4000 рационов в сутки.

«Аппетитная» работа

Суточный запас еды с раннего утра распределяется по складам и цехам. Мясо, рыба, курица попадают в мясной цех, где продукцию сначала размораживают в специальных ваннах, потом разделывают на столах, а после перерабатывают в полуфабрикаты.

В мясном цехе прямо сейчас пусто, а в цехе горячего питания колдует с продуктами главный шеф-повар по горячим и национальным блюдам Шерали Якубов. Здесь полуфабрикаты превращают в готовую еду.

Для приготовления пищи используют пароконвекционный автомат, наличием которого могут похвастаться далеко не все лучшие рестораны столицы.

Прямо сейчас в кастрюлях у шеф-повара - рис, филе курицы, запекается гриль и тушится мясо. Запахи… просто слюнки бегут…

Блюда, которые «собираются» здесь, пойдут на ближайшие рейсы до Москвы, на которых есть горячее питание. В каждую касалетку (контейнер из алюминиевой фольги стандартных размеров) повар кладет от 180 до 220 граммов для экономкласса и от 240 до 280 г для бизнес-класса. Весы, на которые опускаются одна за другой касалетки, показывают нужные цифры. Емкости запечатываются крышкой из фольги.

На запечатанные касалетки накладываются наклейки с соответствующим рисунком: курица - на желтом, говядина - на красном, рыба - на синем фоне.

После этого еду уносят в цех заморозки и хранения. На самолетах есть оборудование для разогрева, холодильников обычно нет. Санитарный инспектор Мирзо Гафуров объясняет, что шоковая заморозка обеззараживает еду и дает возможность хранить ее длительно и без риска.

На сегодня ежедневно в цехе бортпитания расходуется: до 70-80 кг мяса и курицы; до 800 шт. хлебобулочных изделий; до 20 кг риса и картофеля; до 800 шт. конфет (карамель). Отметим, что указанные цифры являются результатом отказа многих авиалиний от необходимых рекомендаций по питанию пассажиров, в связи с чем количество расходуемых продуктов было сокращено в два раза.

Следующий цех занимается приготовлением холодной продукции и комплектацией. Здешние сотрудники собирают основной рацион, режут продукты для холодных закусок: булочки, сыр, салат, колбасы. Кстати, сотрудники цеха Tajik Catering Service выпекают булочки и пирожные сами – для этого на кухне имеется все необходимое оборудование. По словам технолога Гульсун Нарзуллаевой, это безопаснее, вкуснее и дешевле.

Следом готовые пластиковые тарелочки упаковываются в полиэтилен на небольшой упаковочной линии. В рационы вкладываются наборы с пластиковыми приборами, потом их также помещают в холодильник.

За 1,5-2 часа до вылета самолета за рационами подъезжают современные автолифты. Их в кейтеринге несколько, и используются они исключительно для перевозки пищи. В среднем на борт отправляют две большие и две маленькие тележки с едой, плюс несколько боксов с водой и соками. Еще со спиртными напитками, но они подаются только в бизнес-классе.

Служба Tajik Catering Service сертифицирована по системе ISO 9001:2008 в 2010 году - это сертификат в области безопасности продовольствия и пищевой продукции. Кроме того, в 2015 году служба Tajik Catering Service удостоилась международного приза Star for Leadership in Quality в категории «Золото» на основании нормативных документов и критериев Всеобщего управления качеством QC100.

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