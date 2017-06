A prosecutor in the trial of former senior employee of President’s Executive Office, Qadamjon Safizoda, on June 8 asked a court in Dushanbe’s Sino district to sentence Safizoda to a 17-year prison term.

