Сегодня начинающий таджикский режиссер, поэтесса Аниса Сабири представит в рамках конкурсной программы короткометражных фильмов на российском «Кинотавре» свой дебютный фильм «Искупление», где она является также автором сценария. В фильме снялись известные таджикские актеры Хуршед Мустафоев и Тереза Заурбекова, а также поэт и журналист Антон Родин.

"Искупление" - это курсовая работа Анисы в рамках обучения в Московской школе кино, из которого получился фестивальный фильм. Причем, 8-минутный короткий метр был снят, смонтирован и готов к показу всего за 3 дня.

У Анисы Сабири довольно серьезные конкуренты. Всего в конкурсе «Кинотавр. Короткий метр» 28 работ. Такое количество короткометражек будет представлено впервые за всю историю фестиваля. Среди конкурсантов на короткий метр - прошлогодняя победительница «Кинотавра» Оксана Карас, получившая Гран-при за фильм «Хороший мальчик». На сей раз она представит свою картину «Как большие».

«Убедилась, что "Кинотавр" дает колоссальный профессиональный опыт. Во-первых, фестиваль действительно многогранный - здесь, на одной площадке, пересекаются профессионалы мирового уровня, с другой стороны - и молодые, только начавшие свой путь, но очень талантливые кинематографист, - рассказала Аниса в интервью «АП», - Конкурс невероятно высокий - сначала на сам фестиваль, а потом уже непосредственно здесь, за победу».

По ее словам, в этом году, примерно из 480 фильмов на фестиваль попало только 28 короткометражек.

"Это означает, что на фестивале представлены лучшие работы. А теперь борьба идет за лучшую среди лучших", - отмечает режиссер.

"Кстати, как отметил на открытии президент фестиваля, Александр Роднянский, фестиваль все больше омоложается, он дает качественно новый, свежий взгляд, так как, год от года, в нем все больше принимают участие молодые режиссеры и дебютанты, а это о многом говорит. Поэтому, мне бы хотелось получить этот опыт", - отметила начинающий режиссер.

Аниса признается, что "Искупление" – первая работа, которую она сняла, и поэтому здорово, что этот ее первый опыт сразу дал возможность задаться планкой, ниже которой уже не стоит опускаться.

Аниса Сабири

"И потом, конечно, наше участие - это опыт для всей съемочной группы - поверить в свои силы, творить дальше и знать, что возможно снять кино за три дня, зарядиться друг другом, сделать все очень профессионально, и потом еще и получить возможность показать это миру. Ведь фестиваль такого уровня предъявляет довольно строгие критерии качественного звука, изображения, актерской игры, монтажа. Так что за этим всем стоит кропотливая работа нашей группы, и несмотря на то, что я обучалась в школе кино у двух гениев киноискусства - Ираклия Квирикадзе и Фреда Келемена, я еще и училась у тех, кто со мной работал на площадке", - рассказала Сабири.

Она восхитилась работой Шахриниссо Яковлевой, которая "чудесно слепила наш фильм, монтировала его и многому меня научила. Ее роль в создании картины огромная, если не самая значительная".

"Хуршед Мустафаев, актер театра имени Маяковского, показал в очередной раз свой профессионализм и еще в Москве получил очень высокую оценку. Наш оператор - Пайрав Шарифов, еще студент, но тоже проявил себя как человек, готовый прыгнуть в ледяную воду ради удачного кадра, простоять там и не обращать внимания на то, что оказался по пояс в воде. Честно говоря, сейчас трудно найти такую съемочную группу. Людям интересны деньги. Но в нашем случае - это люди- идеи, и я очень горда, что мне удалось собрать такую команду. Думаю, это достижение гораздо значительнее всех остальных", - признается Аниса.

Также она поделилась впечатлениями о фестивальных фильмах: «В день открытия фестиваля - драма "Холодное танго" Павла Чухрая очень приятно порадовал. Очень качественная работа, зал был полон, многие плакали. Трагедия любви в фильме показана на фоне присоединения Литвы к СССР, а потом вторжение немецких войск и то, как потом Прибалтика тяжело принимала советскую реальность в послевоенный период. Чухрай так разносторонне показал трагедию нескольких народов, оставив зрителю возможность понять, что правда у каждого - своя. Я думаю, в Таджикистане такой подход очень актуален, именно с таким подходом и надо создавать кино».