В Кыргызстане, в городе Нарын, где расположен Университет Центральной Азии, в котором обучаются и таджикские студенты, 8 июня, произошел инцидент. Группа городской молодежи заставила иностранных студентов и преподавателей Университета Центральной Азии на коленях просить прощения за то, что студенты избили местных жителей 27 мая после баскетбольного матча.

Студенты, прибывшие в Нарын на учебу в УЦА, в том числе и из Таджикистана, побили местных спортсменов после товарищеского матча по баскетболу: тогда после игры началась перепалка между болельщиками, которая закончилась дракой. Вчера местные жители потребовали сатисфакции, сообщает 24 kg со ссылкой на источники, которые согласились беседовать только на условиях анонимности в целях безопасности.

Так, отмечает издание, в четверг днем местная молодежь пришла к университету. Причем, как утверждают очевидцы и участники инцидента, пришли они в сопровождении начальника Нарынского УВД, вице-мэра города и главы региона.

В присутствии этих чиновников молодые люди вызвали десять студентов, которые участвовали в драке. Те вышли и пытались призвать к миру, говоря, что сейчас идет Священный месяц Рамазан и все они мусульмане. Однако спортсмены уговорам не вняли и принялись выкрикивать националистические лозунги, оскорблять и угрожать, отмечает кыргызское издание.

«Они были настроены очень агрессивно и требовали, чтобы студенты просили прощения на коленях. Тогда вышедшие вместе со студентами кураторы объявили, что учащиеся сделают все, как хотят эти ребята, лишь бы не было драки. И десять студентов опустились на колени. Только после этого спортсмены ушли», — рассказали свидетели ситуации АИ 24.kg.

Нарынчане и студенты Университета Центральной Азии помирились sputnik.kg

Между тем, по данному факту уже возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает Министерство внутренних дел Кыргызстана.

На сайте ведомства отмечается, что инцидент, произошедший в четверг в городе Нарын, зарегистрирован в ОВД, как хулиганство. Подчеркивается, что «по фактам нарушения общественного порядка, вызвавшего большой общественный резонанс, возбуждено уголовное дело по ст.234 (Хулиганство) УК КР. Начато расследование».

Кроме этого, сообщает МВД КР, Службой собственной безопасности МВД республики начато служебное расследование по действиям сотрудников ОВД.

Премьер-министр КР Сооронбай Жээнбеков поручил соответствующим госорганам изучить причины инцидента в Университете Центральной Азии в Нарыне и дать произошедшему оценку в рамках закона, сообщает пресс-служба правительства.

Нарынчане и студенты Университета Центральной Азии помирились sputnik.kg

Тем временем, как сообщает Sputnik Кыргызстан, сегодня утром жители кыргызского Нарына и представители местной власти пришли в вуз, чтобы встретиться со студентами и преподавателями.

Полпред правительства в Нарынской области Аманбай Кайыпов также выступил на этой встрече. "Вчера студенты и учителя принесли извинения. А сегодня извинилась молодежь Нарына. Стороны договорились жить в согласии и мире", — пояснил полпред.

Они вручили иностранным студентам подарки, извинились и попросили иностранцев уважать местное население, пишет издание.

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