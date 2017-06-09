Таджикистан намерен повысить урожайность фруктов через развитие интенсивного садоводства. Таджикские специалисты разработали адаптированную к условиям республики новую технологию разбивки интенсивных садов. Но на практике все упирается в финансирование.

Правительство Таджикистана определило норму потребления для обеспечения физиологической потребности населения в 200 граммов фруктов в день. То есть чтобы удовлетворить нужды населения, стране необходимо производить примерно 570-580 тысяч тонн фруктов и винограда.

По данным Министерства сельского хозяйства, в 2016 году было произведено 214 776 тонн винограда и 364 799 тонн фруктов.

Если сложить цифры, республика достигла этого результата, но с учетом экспорта до достижения основной цели еще далеко. По оценкам специалистов, урожайность садов нужно повысить в два-три раза.

Рост населения, ежедневная потребность рынка, ограниченное количество орошаемых земель, изменение климата требуют от специалистов и ученых поиска более приемлемых вариантов развития отрасли.

Как отмечают в самом правительстве, решение этой проблемы заключается не в увеличении площадей с использованием старых методов, а во внедрении новых, современных технологий и дальнейшего развития интенсивного садоводства.

Работники «Ситабр агро» намерены увеличить общую площадь своего сада Asia-Plus

В этих целях правительство приняло Программу развития садоводства и виноградарства на 2016–2020 годы.

Чем отличается интенсивный сад от обычного?

Как сообщили в Академии сельскохозяйственных наук Таджикистана, на сегодняшний день заложено около 200 га интенсивных садов. Согласно госпрограмме по созданию и восстановлению садов (от 30 декабря 2015 года) в республике планируется создать и вернуть к жизни 20 тыс. га садов. Из них 502 га должны составлять именно современные интенсивные сады на обеспеченных богарных землях.

Самое важное преимущество интенсивного сада перед традиционным в том, что его саженцы частично плодоносят уже в первый год после посадки и в четвертый год они становятся полностью плодоносными. Для сравнения: для того чтобы традиционные яблоневые сады стали полностью плодоносными, понадобится около 10 лет. Кроме того, урожайность плодовых деревьев в интенсивных садах в 3-4 раза выше, чем в традиционных.

Расстояние между саженцами в рядах составляет от 90 до 120 см, а расстояние между рядами сада до 4 метров; в одном ряду сажаются 2960 саженцев. С одного гектара такого сада во второй год можно собрать до 25 тонн качественных и ходовых яблок, в третий год - до 50 тонн, а начиная с четвертого года, когда наступает цикл полного плодоношения саженцев, - до 80 тонн. Абсолютное большинство плодов этого сада будет экспортировано за рубеж.

Резервуар для капельного орошения Asia-Plus

Согласно программе, более половины из запланированных интенсивных садов приходится на долю районов республиканского подчинения – 316 га. Фруктовой столицей станет Гиссар – за 5 лет здесь будет заложено 90 га интенсивных садов, а традиционных – намного больше. Далее идут Рудаки, Вахдат, Турсунзаде и Файзабад – от 21 до 50 га земель этих районов будет выделено для разбивки новых интенсивных садов. В Согдийской области эта цифра составляет 95 га, в Хатлонской – 80 га, в ГБАО будут разбиты сады нового типа на 11 га, в Раштской группе и РРП – на 51 га.

Преимущества

Об экономической выгоде интенсивных садов рассказал директор Института садоводства и овощеводства Академии сельхознаук, доктор сельскохозяйственных наук Хикматулло Назиров.

Преимущество интенсивного садоводства заключается в использовании карликовых форм плодовых саженцев, которые позволяют провести агротехнологические мероприятия, сбор урожая с малыми затратами, более высоким качеством фруктов. На одном гектаре помещается от 1,5 до 3,5 тысяч саженцев. Урожайность составляет от 300 до 700 центнеров с гектара, что в 8-10 раз больше, чем у существующих в республике садов.

По словам Назирова, интенсивные сады вначале требуют много труда, вложений, особенного ухода и применения специальных аграрных технологий – в системе орошения, внесения удобрений, обрезки и формирования кустов, вплоть до сбора урожая. «В наших условиях срок окупаемости интенсивных садов составляет в зависимости от различных факторов 3-5 лет», - отмечает он.

Холодильник для хранения фруктов Asia-Plus

Другое преимущество интенсивных садов – легче и удобнее ухаживать за ними, например обрабатывать низкорослые культуры препаратами против вредителей, обрезать ветки, формировать кусты; легче и урожай собрать: не нужно приставлять лестницы.

При создании интенсивных садов из-за большого урожая требуется построить холодильник, а также резервуары для поливной воды. Как, например, в Гиссаре, где разбит интенсивный сад ООО «Ситабр агро» на площади 10 га с использованием итальянско-испанских технологий и методов.

Абсолютное большинство плодов этого сада будет экспортировано за рубеж. Для правильной наладки этой работы построено холодильное помещение для хранения 3 тыс. тонн фруктов.

Выгода очевидна, были бы деньги…

Из-за того, что сейчас запрещено разбивать сады на поливных землях, ученые Института садоводства и овощеводства разработали технологию разбивки интенсивных садов в богарных условиях. «Для этого мы использовали двукратные и трехкратные прививки к подвоям, - говорит директор института. - Они местного сорта, очень удобные для выращивания на богарных землях. Риска совсем нет».

У «Ситабр агро» современная техника Asia-Plus

Филиал Академии сельхознаук в Согдийской области адаптировал саженцы абрикоса для интенсивного выращивания. Ведется селекционная работа по выращиванию в обеспеченных богарных землях и интенсивных садов других культур – сливы, черешни, груши и других.

Таджикские специалисты опровергают мнение о том, что интенсивные сады - прерогатива крупных хозяйств, которые выращивают их в промышленном масштабе. По методике таджикских ученых такой сад можно вырастить и на маленьком участке. По совету специалистов несколько семей в Рогуне, Файзабаде, Вахдате, Гиссаре посадили на своих приусадебных участках в 4-5 соток от 40 до 70 интенсивных деревьев. Сейчас все они уже получают урожай.

Одно дерево на карликовом подвое дает урожай в 20-25 килограммов, плодоносит 15-20 лет. Одно дерево, выращиваемое на полукарликовом подвое, дает до 60 и более килограммов урожая. Они плодоносят до 30 лет.

Знаменитый садовод из Турсунзаде Ходжи Неъмат Усмонов в своем хозяйстве начал выращивать саженцы для интенсивных садов.

- Через два года у меня будет более 100 тысяч саженцев, - говорит он. – Необходимость покупки посадочного материала из-за рубежа отпадет.

Садоводы и специалисты видят за созданием интенсивных садов большое будущее. Всего 502 га для республики очень мало. «Есть потенциал увеличения площади интенсивных садов в десятки раз, однако на начальной стадии нужны средства. В кризисный период не у каждого фермера они имеются», - отмечают они.

Сколько нужно средств для закладки садов?

Итак, закладка интенсивного сада и его обслуживание требует немалых вложений. Потребуются высококачественные оздоровленные саженцы.

Директор Института садоводства и овощеводства Академии сельскохозяйственных наук доктор сельскохозяйственных наук Хикматулло Назиров Asia-Plus

Таджикские садоводы обычно сажают саженцы яблонь на расстоянии 6-8 м друг от друга. Количество деревьев на 1 га может быть от 100 до 450, если расстояние между ними составляет от 5 до 10 м. Стоимость каждого саженца, в зависимости от сорта, весной 2017 года на рынке Таджикистана были в пределах от 10 до 20 сомони. Сюда нужно прибавить стоимость работы по посадке каждого дерева – примерно 5 сомони. Вспашка 1 га земли обходится садоводу примерно в 1 500 сомони. Далее идет уход за садом, затраты на полив, удобрения и химзащиту. Традиционные сады дают нормальный урожай после 5-6 лет, а хорошие доходы возможны после 8-10 лет. Снизить расходы поможет такой прием: междурядья в молодых (до 5-летнего возраста) посадках яблонь можно использовать для выращивания овощных культур; их неглубокая корневая система и систематический уход за ними – полив, прополка, рыхление, подкормки, обработка – способствуют хорошему росту и развитию яблони.

Фермер Ходжи Неъмат Усмонов Asia-Plus

Стоимость интенсивных садов в разы дороже.

На 1 га в зависимости от сорта и высоты деревьев можно посадить от 1 тыс. до 5 тыс. деревьев на расстоянии от 1,5 до 3,5 м между ними. Каждый саженец обходится в сумму от 45 до 80 сомони, некоторые сорта и того дороже – до 150 с. за штуку.

Соответственно, расходы на использование рабочей силы тоже в 4-5 раза дороже. Кроме того, для интенсивных садов нужны опоры или шпалеры возле каждого дерева. Далее, нужно затратить средства на капельное орошение.

Работа по закладке сада включает такие операции, как посадка деревьев, установка опор, монтаж системы капельного орошения и установка ограждения. Стоит добавить еще ежегодные текущие расходы, которые составляют сумму затрат на химическую защиту от вредителей и болезней, удобрение, орошение, горюче-смазочные материалы, охрану объекта, аренду холодильника (если нет своего), оплату труда специалистов и наемных рабочих.

По подсчетам специалистов, в пересчете на одно дерево суммарные затраты за 15 лет существования насаждений могут составить от 25 до 50 долларов.

За весь период плодоношения одно дерево может обеспечить до 90–100 долл. чистой прибыли.

Большие вложения в создание сада окупаются урожаем третьего года. Таким образом, на каждый вложенный в интенсивный яблоневый сад доллар по грубым подсчетам можно получить 2,5-3 доллара чистой прибыли. Есть еще налоги, форс-мажорные обстоятельства. Хотя такой расчет далеко не профессионален, но все-таки позволяет увидеть потенциальные возможности интенсивного садоводства.

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