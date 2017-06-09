Мэр Душанбе Рустам Эмомали запретил несовершеннолетним посещать в ночное время развлекательные центры и интернет-кафе. Такое решение столичный градоначальник принял 6 июня. Оно подписано в целях защиты интересов несовершеннолетних, профилактики правонарушений с их стороны, выполнения установок президента Таджикистана, сообщает пресс-служба мэра.

Мэр обязал все столичные развлекательные центры и интернет-кафе повесить при входе в эти заведения объявления о данном запрете.

Вход людей в развлекательные центры и интернет-кафе будут осуществляться по предъявлению паспорта или других документов, устанавливающих личность, отмечает пресс-служба мэра.

Мэр города поручил столичному управлению МВД Таджикистана принять меры по выявлению несовершеннолетних, которые в ночное время посещают развлекательные центры и интернет-кафе, а также по привлечению их родителей к соответствующей ответственности.

Напомним, ранее в марте МВД Таджикистана выпустило распоряжение об ограничении посещения подростками развлекательных центров после 18 часов.

«Просим всех граждан в ночное время запретить посещение развлекательных центров детьми, не достигшими 20 лет», - говорилось на официальном сайте МВД.

«Запрет касается ночного времени, то есть после 18 часов», - уточнил «АП» пресс-секретарь Умарджон Эмомали.

Закон РТ «Об ответственности родителей за воспитание детей», статья 4. Основные понятия: ночное время - с 1 апреля до 30 сентября - с 22:00 до 06:00 часов и с 1 октября до 31 марта - с 20:00 до 06:00 часов.

Как отмечалось тогда на сайте МВД, проведенные проверки показали, что каждую ночь только в Душанбе такие заведения посещают до ста подростков. «Дети, которые остаются без внимания родителей, совершают противоправные действия», - считают в министерстве. В случае невыполнения требований указанного выше закона родители будут привлекаться к ответственности, предупреждало МВД.

Комментарии в соцсетях и читателей «АП» не заставили себя ждать:

«18-летний - это взрослый, совершеннолетний человек. И родители не несут за него ответственность. Многие парни и девушки после учебы работают в интернет-кафе и ресторанах, что им прикажете делать? У многих в этом возрасте семьи есть (и не по одному ребенку), а вы предлагаете им до 20 лет ходить в сопровождении родителей».

«Согласен, зомбированных ушлёпков из «контрстрайк»-овых заведений надо разгонять, пока они с дубинками по улицам ходить не начали… Но нужно быть адекватными. Представляю: Душанбе, лето, 18:00, солнце светит, что еще загорать можно, и тут - по закону объявлена ночь…».

«Как в армию идти и родину защищать с настоящим оружием в руках с 18 лет - так это не «дети», а как в семь вечера в интернет-кафе, так сразу - «к ответственности»?.

Закон РТ «Об ответственности родителей за воспитание детей», статья 4. Основные понятия: развлекательные центры – это вечерние клубы, дискоклубы, интернет- кафе, компьютерные центры, букмекерские конторы и азартные игровые центры, рестораны и другие физические и юридические лица, которые занимаются организацией и проведением досуговых и развлекательных мероприятий.

АП тогда обратилась за комментариями в юридическую компанию «Химоя».

"Статья 8 Закона «Об ответственности родителей за обучение и воспитание детей» устанавливает два вида ограничений для лиц, не достигших 20-летнего возраста, называя их «детьми», - комментирует юрист Навруз Одинаев. – Первое - то, что касается присутствия детей, не достигших 20-летнего возраста, в ночное время в развлекательных центрах. И второе – запрет для них же на спиртные напитки, наркотики, психотропные вещества и табак".

Но в этом же Законе в ст. 4 раскрывается понятие «ребёнок»: «Дети (ребёнок) – это лицо, не достигшее восемнадцатилетнего возраста»!

В Международной конвенции «О правах ребенка», ратифицированной в Таджикистане, также говорится, что «ребенком является каждое человеческое существо до достижения 18-летнего возраста, если по закону, применимому к данному ребенку, он не достигает совершеннолетия ранее».

Аналогичная норма также устанавливается в статье 22 Гражданского кодекса, где сказано о гражданской дееспособности, которая наступает при достижении 18-летнего возраста, и в статье 55 Семейного кодекса, где раскрывается понятие «ребенок» и указано, что «ребенком признается лицо, не достигшее возраста восемнадцати лет (совершеннолетия)».

Получается, что на основании целого ряда законов лица старше 18 лет являются совершеннолетними и сами в состоянии исполнять свои гражданские обязанности в полном объеме.

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