Представитель таджикской гребли на байдарках и каноэ открыл новый сезон на мировой арене. Он принял участие в очередных этапах Кубка мира в Сегеде (Венгрия) и Белграде (Сербия). В Венгрии он сначала провел учебно-тренировочные сборы, а затем принял участие в турнире. Ему удалось квалифицироваться в финал, он попал в группу С, где занял третье место. В общем зачете занял 21 место. Во втором Кубке мира в Сербии он также выступал достаточно хорошо, квалифицировавшись в финал турнира, но до медали ему добраться не удалось.

"Соревнования были очень высокого уровня, конкурировать с ведущими гребцами мира пока тяжело, тем не менее, показал относительно неплохие результаты, - сказал спортсмен. – Теперь буду готовиться к новым турнирам. Сезон в самом разгаре. В следующий раз постараюсь выступить успешнее".

Как сообщил тренер Зохирджон Набиев, в дальнейших планах - подготовка к новым стартам. Так, чемпионат мира среди молодежи и юниоров пройдет в июле, в августе - чемпионат мира среди взрослых, а также чемпионат Азии в октябре.

В прошлом году таджикская сборная с успехом выступила на Кубке Азии по гребле на байдарках и каноэ в Самарканде (Узбекистан). В состав таджикской делегации под руководством Файзулло Шарифа вошли 19 спортсменов и два тренера. В активе нашей команды семь наград.

Известный спортсмен Шахриёр Даминов, один из лидеров сборной, в Кубке Азии выиграл три медали. В каноэ-одиночке на 1000 м завоевал серебро, а в каноэ-одиночке на 500 м выиграл бронзу.

Также Шахриёр в каноэ-двойке на 1000 м в паре с Диловаром Расуловым выиграл бронзовую медаль. Также серебряную медаль завоевал Абдусаттор Гаффоров – в байдарке-одиночке на 1000 м.

В состязаниях среди молодежи в каноэ-двойке на 1000 м Умар Рустамов и Давронхуджа Ахмадов выиграли серебряную награду. Кроме того, Нурмухаммади Тохир, Зохирджон Набиев, Абдусаттор Гаффоров и Абдумаджид Абдурахимов в байдарке-четверке на 500 и 1000 м завоевали бронзовые медали.

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