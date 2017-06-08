На вал мигрантов, желающих получить водительские права российского образца без сдачи экзаменов, пожаловались «Газете.Ru» в профсоюзе и автошколах. При этом большинству водителей с трудом дается «теория». После запрета работать в России таксистам без водительских прав российского образца таксопарки только в Москве, Петербурге и Архангельске потеряли около 20% сотрудников. Перед иностранцами стоит выбор — учиться или уезжать из России.

После того как с 1 июня 2017 года иностранные водители такси без прав российского образца не смогли выйти на работу под угрозой штрафных санкций, таксопарки в Москве и Санкт-Петербурге недосчитались примерно 20% своих сотрудников, приехавших из бывших союзных республик. В ряде регионов, к примеру в Архангельске, также столкнулись с неожиданным дефицитом водителей с российскими правами. В Подмосковье таксопарки недосчитались около 40% штата.

Об этом в беседе с «Газетой.Ru» рассказал председатель межрегионального профсоюза «Таксист» Ярослав Щербинин, подводя первые итоги вступившей в силу законодательной нормы. Он уверил, что

рядовые пользователи услуг такси не заметят существенной разницы в ценах или сроках подачи автомобилей. А вот водители, которые до последнего надеялись, что срок вступления нововведения в силу перенесут, теперь пытаются найти обходные пути.

«Большинство предприятий до последнего надеялись на отсрочку, — заявил Щербинин «Газете.Ru». — Хотя еще полгода назад мы вместе с представителями Гильдии автошкол проводили встречи с руководителями таксопарков, объясняли, что даже если и будет отсрочка, то на обучение все равно уйдет время и начинать отправлять людей учиться нужно уже сейчас. Отсрочки не произошло, и для таксопарков и таксистов это стало шоком, — говорит эксперт.

— В итоге в первые дни таксопарки в Москве, Санкт-Петербурге и неожиданно даже Архангельске поняли, что у них почти некому садиться за руль.

Но только таким способом можно избавиться от тех, кто работает нелегально. На освободившиеся места найдутся желающие».

По оценке Щербинина, у водителей без российских прав теперь есть выбор — учиться и получать необходимые документы или уезжать домой. При этом те водители, которые все-таки пришли в автошколы, как уверяет Щербинин, показывают крайне низкие знания в теоретической части. То есть практически не владеют ПДД, зато водят в целом лучше.

«В итоге к нам в профсоюз и в автошколы стали поступать запросы с тем, чтобы «договориться». Те, кто не смог получить вовремя российские права, ищут коррупционные лазейки, чтобы теперь сделать это максимально быстро. Но я хочу предупредить таких товарищей: это не получится», — заявил эксперт.

Председатель правления Гильдии автошкол Сергей Лобарев согласен с оценкой навыков пересдающих ПДД водителей-мигрантов. Так, в разных регионах России автошколы создали специализированные центры помощи водителям-иностранцам. Такие отделения есть в Москве, Санкт-Петербурге, Архангельской, Ростовской областях, Республике Карелии — там можно получить бесплатные консультации по оформлению документов для сдачи экзаменов в ГИБДД, по условиям сдачи экзаменов, бесплатно пройти проверку знаний по экзаменационным билетам ГИБДД.

Около 80% из пришедших, по оценке Лобарева, не смогли сдать тестирование по теоретической части. «Водят они, конечно, лучше, на нас натренировались, — сказал Лобарев «Газете.Ru».

— Я не могу понять, как руководители автохозяйств проявили такую беспечность и не выучили своих водителей. Они четыре года оттягивали принятие этого решения, а сейчас возникают проблемы в экзаменационных подразделениях ГИБДД, туда будут выстраиваться очереди. Но я уверен, что профессия таксиста должна быть полностью узаконена».

У представителей таксомоторных парков свой взгляд на происходящее — они по-прежнему считают, что на получение водительских прав российского образца нужно было выделить больше времени. Кроме того, по их мнению, теперь произойдет отток таксистов обратно в нелегальную сферу. Директор автопарка «Парк 2412» в Санкт-Петербурге Сергей Бахорев в беседе с «Газетой.Ru» утверждает, что сложившаяся ситуация затронет, в частности, жителей Белоруссии. «Их работало у меня очень много, и трудились они усердно, — сказал Бахорев. — Теперь мне пришлось почти всех уволить, а найти кого-то на их место с российскими правами не так просто.

Между агрегаторами ведется демпинговая война, работать приходится очень много, а зарплата скромная — желающих работать в такси мало.

Поэтому хотелось бы, чтобы на эту процедуру выделили больше времени, а сейчас получилось, что по отрасли нанесли удар. Теперь водители, которые работали официально, опять станут бомбилами, будут работать «в серую». А спрашивать за этих водителей по-прежнему будут с нас, с таксопарков, с компаний, которых просто найти и оштрафовать, в отличие от водителей-частников. Но на простых клиентов, я уверен, такая ситуация не отразится».

А вот руководитель Ассоциации таксистов Подмосковья Андрей Титов в беседе со СМИ, напротив, заявил, что с 1 июня резкого роста тарифов на такси в Подмосковье в целом не фиксировалось, лишь в некоторых таксомоторных парках цены немного повысились. По его словам, цены на такси на территории Московской области в настоящее время занижены и, вероятнее всего, в будущем будут повышаться.

Крупные агрегаторы комментировать новые поправки «Газете.Ru» отказались, но уверяют, что на тарифы такие нововведения не влияют.

Так, в «Яндекс.Такси» сообщили, что не могут дать комментарии, поскольку не работают с водителями напрямую, а сотрудничают только с таксопарками. «Тарифы мы не меняли, на итоговую цену поездки и на время ожидания влияет много факторов — не только количество водителей на линии, но и количество заказов», — уточнили в компании. В Uber в свою очередь отметили, что не раскрывают показателей операционной деятельности, но в целом новая норма не оказала значительного влияния на бизнес сервиса.

Закон от 07.05.13 №92-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О безопасности дорожного движения» и Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях» вступил в силу с 1 июня этого года. Он обязывает всех иностранцев, которые работают водителями, иметь российские национальные водительские удостоверения. При отсутствии таковых нарушителю грозит штраф в 50 тыс. рублей. При этом нарушителем в данном случае считается не сам водитель, а его работодатель, который и обязан контролировать исполнение данного запрета.

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