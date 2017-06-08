Представительство МВД России в Республике Таджикистан (по вопросам миграции) информирует, что в связи с наличием уже сформировавшейся до конца текущего года очереди из ранее обратившихся граждан, запись впервые обращающихся лиц на консультацию для определения возможности участия в Государственной программе по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, временно приостановлена.
Объявление представительства МВД России в Республике Таджикистан (по вопросам миграции) размещено на сайте посольства РФ в РТ в разделе Государственная программа.
Напомним, в середине января около тысячи граждан Таджикистана собрались около столичного представительства МВД РФ (по вопросам миграции), где ведется запись на возможность принять участие в программе содействия добровольному переселению соотечественников в Россию. Сотрудники представительства тогда заявили, что такого потока желающих уехать они еще никогда не видели.
Видеоролики с толпой таджикистанцев, штурмующих офис представительства МВД России, появились в социальных сетях. На кадрах видна огромная толпа людей, которая собралась у ворот здания.
Позже представительство сообщило, что в среднем к офису пришло от 800 до тысячи человек; впрочем, среди них были и зеваки. Порядок собравшиеся граждане соблюдать не желали, и начать работу представительство не могло. Спустя какое-то время на помощь представительству пришли милиционеры из ОВД района Исмоила Сомони.
Все это случилось 12 января - в день, когда сотрудники представительства вернулись на работу после новогодних каникул и планировали начать запись на первичную консультацию граждан, желающих принять участие в программе по оказанию содействия добровольному переселению соотечественников в Россию.
В этот день представительству пришлось записывать граждан не до 17 часов вечера, как планировалось, а до 21 часа. Всего на консультацию было записано более 300 человек; всем им выдали талоны с датой консультации и информационные материалы. На следующий день было записано еще 400 человек; 14 января – еще триста, и так каждый день работы.
Таким образом, очередь граждан на первичную консультацию в середине января уже сформировалась до июня…
В 2016 году по вопросам участия в госпрограмме переселения обратилось почти 13,7 тысячи таджикистанцев. Из них заявления об участии в программе были приняты только от 1,9 тысячи граждан, а если считать вместе с членами семьи – это примерно семь тысяч человек, заявлял ранее глава представительства Владислав Маркевич.
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Руслан44
Надо срочно лицензировать желающих уехать. Передайте это в ведомство СС и там решат как вытянуть деньги из желающих уехать из этого процветающего, солнечного края.
юрист4
получается все хотят уехать из страны при малейшей возможности?
Гость4
Вот что им всем надо? Что они все едут? Ужас