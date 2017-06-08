В ближайший понедельник в Душанбе прилетит первый за 24 года самолет из Ашхабада. Это будет специальный рейс, который доставит в столицу Таджикистана официальную делегацию из Туркменистана. Но именно этот рейс может положить начало регулярному авиасообщению между двумя столицами, прерванного в 1993 году.
12 июня в Душанбе ожидается визит делегации Туркменистана. В составе делегации представители авиационных властей Туркменистана, авиакомпании «Туркменистан», Союза промышленников и предпринимателей Туркменистана, туристических предприятий, сообщает департамент информации внешнеполитического Таджикистана.
Гости прибудут в таджикскую столицу первым пробным авиарейсом по маршруту Ашхабад-Душанбе-Ашхабад.
Обратно туркменский самолет примет на борт делегацию Минкультуры Таджикистана, которая поедет в Ашхабад для проведения Дней культуры Таджикистана в этой республике.
Как сообщили «АП» в минтрансе Таджикистана, туркменская делегация в ходе своего однодневного пребывания в Душанбе намерена обсудить с таджикской стороной о возможности открытия прямого авиарейса Ашхабад-Душанбе-Ашхабад. «Авиасообщение между столицами Таджикистана и Туркменистана было прервано в 1993 году», - добавили в министерстве транспорта.
Стоит напомнить, что между Таджикистаном и Туркменистаном действует визовый режим. А чтобы добраться до Ашхабада, как правило, приходится летать через Стамбул. Авиакомпания Turkish Airlines осуществляется в столицу Туркменистана рейсы ежедневно.
Как сообщает Торгово-промышленная палата Таджикистана, в Душанбе туркменские предприниматели обсудят с таджикскими бизнесменами пути укрепления взаимовыгодного сотрудничества между двумя странами в экономической и торговой сферах.
«Основными целями встречи предпринимателей двух стран в Душанбе является расширение взаимовыгодного торгово-экономического сотрудничества, привлечение инвестиций, поиск партнеров, презентация отечественной продукции», - сообщает пресс-служба ТПП.
Следите за нашими новостями в Telegram, подписывайтесь на наш канал по ссылке https://t.me/asiaplus
Авторизуйтесь, пожалуйста
Гость4
Смешной народ. Для начала бы поинтересовались самой возможностью. Визу в Туркменистан получить практически невозможно
Эмигрант5
Скажите мне на милость, для чего? Когда, наконец, вы прекратите заниматься показухой и всякими символическими акциями? У вас в Узбекистан полеты нерентабельны, потому что пассажиров нет, хотя этнических узбеков в Таджикистане много! А вы затеваете еще один мертворожденный проект - регулярные полеты в Туркменистан. Вы же даже на второй "регулярный" рейс не наберете пассажиров!