В ближайший понедельник в Душанбе прилетит первый за 24 года самолет из Ашхабада. Это будет специальный рейс, который доставит в столицу Таджикистана официальную делегацию из Туркменистана. Но именно этот рейс может положить начало регулярному авиасообщению между двумя столицами, прерванного в 1993 году.

12 июня в Душанбе ожидается визит делегации Туркменистана. В составе делегации представители авиационных властей Туркменистана, авиакомпании «Туркменистан», Союза промышленников и предпринимателей Туркменистана, туристических предприятий, сообщает департамент информации внешнеполитического Таджикистана.

Гости прибудут в таджикскую столицу первым пробным авиарейсом по маршруту Ашхабад-Душанбе-Ашхабад.

Обратно туркменский самолет примет на борт делегацию Минкультуры Таджикистана, которая поедет в Ашхабад для проведения Дней культуры Таджикистана в этой республике.

Как сообщили «АП» в минтрансе Таджикистана, туркменская делегация в ходе своего однодневного пребывания в Душанбе намерена обсудить с таджикской стороной о возможности открытия прямого авиарейса Ашхабад-Душанбе-Ашхабад. «Авиасообщение между столицами Таджикистана и Туркменистана было прервано в 1993 году», - добавили в министерстве транспорта.

Стоит напомнить, что между Таджикистаном и Туркменистаном действует визовый режим. А чтобы добраться до Ашхабада, как правило, приходится летать через Стамбул. Авиакомпания Turkish Airlines осуществляется в столицу Туркменистана рейсы ежедневно.

Как сообщает Торгово-промышленная палата Таджикистана, в Душанбе туркменские предприниматели обсудят с таджикскими бизнесменами пути укрепления взаимовыгодного сотрудничества между двумя странами в экономической и торговой сферах.

«Основными целями встречи предпринимателей двух стран в Душанбе является расширение взаимовыгодного торгово-экономического сотрудничества, привлечение инвестиций, поиск партнеров, презентация отечественной продукции», - сообщает пресс-служба ТПП.

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