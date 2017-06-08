Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов поручил правительству «подготовить предложения по аннулированию всех льгот», которыми сейчас пользуются граждане страны. До сих пор они могли в определенных лимитах бесплатно получать электричество, газ и воду. На фоне общего снижения доходов туркмен, вызванного экономическим кризисом, подобная мера ударит по ним еще сильнее. Таким образом, туркменские власти могут лишиться главного оправдания авторитарной политики — высоких социальных гарантий. Впрочем, опрошенные «Коммерсантом» эксперты по региону уверены: к социально-политическим изменениям решение президента не приведет.

«Отметив тот факт, что система льгот в настоящее время полностью стала неэффективной, глава государства поручил вице-премьеру Бяшиммырату Ходжамаммедову подготовить предложения по аннулированию всех льгот,— сообщило накануне информагентство “Туркменистан сегодня”.— То есть льготы должны предоставляться не всем подряд, а только тому, кто действительно нуждается в социальной помощи».

На заседании с участием президента Бердымухамедова обсуждались и другие меры по привлечению дополнительных средств в бюджет — например, изменение налоговой и банковской систем. Строгие выговоры «за ненадлежащее исполнение должностных обязанностей» получили вице-премьер Ходжамаммедов, курирующий экономический блок, а также министр финансов Мухамметгулы Мухаммедов, министр экономики и развития Батыр Базаров, а также глава налоговой службы Сапарберди Гундогдыев. Последние двое были назначены на свои посты лишь год назад — после того, как их предшественников уволили за несоответствие занимаемым должностям.

«Подобные заявления — свидетельство того, что в туркменской казне нет денег,— сказал “Ъ” политолог, специалист по Средней Азии Аркадий Дубнов.— Теперь власти планируют получить хоть какие-то средства за те ресурсы, которые в определенных лимитах поставлялись бесплатно. Для определенной категории граждан это было существенным подспорьем — разумеется, такой шаг не улучшит жизненный уровень туркмен».

С 1993 года в Туркмении льготы действуют на все коммунальные услуги. Например, каждый гражданин имеет право на бесплатные 35 киловатт-часов электричества, 50 кубометров газа и 250 л воды в день. Кроме того, с 2008 по 2014 год владельцы легковых автомобилей получали бесплатно 120 л бензина в месяц.

Цены на сверхлимитное потребление природных ресурсов в Туркмении повышали и раньше, но об отмене льгот президент страны заявил впервые. Пойдя на такой шаг, господин Бердымухамедов будет вынужден нарушить указ первого президента — Сапармурата Ниязова, который установил нынешние социальные гарантии до 2030 года.

«В трудном экономическом положении сейчас находятся все страны Средней Азии»,— сказал “Ъ” директор аналитического центра Института международных исследований МГИМО Андрей Казанцев, ранее живший в Туркмении. Он пояснил, что «основной покупатель туркменского газа — Китай — сейчас платит за топливо неполную цену, компенсируя средства, затраченные на строительство газопровода».