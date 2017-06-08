Президент Таджикистана Эмомали Рахмон сегодня отбыл в столицу Казахстана, где 8-9 июня он примет участие в очередном заседании Совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества.

В поездке президента сопровождают его помощники по вопросам внешней политики и экономическим вопросам, министры иностранных дел, культуры, энергетики и водных ресурсов, председатель Госкомитета национальной безопасности, сообщает пресс-служба главы государства.

Руководители стран-членов ШОС, как ожидается, обсудят текущее состояние и перспективы дальнейшего развития организации, обменяются мнениями по актуальным проблемам региональной и международной политики, рассмотрят вопрос о председательствующем государстве на 2017-2018 годы.

В рамках реализации решений Ташкентского саммита ШОС в городе Астане будет завершена процедура приема в организацию Индии и Пакистана в качестве государств-членов.

Президент Таджикистана также примет участие в официальной церемонии открытия международной специализированной выставки EXPO-2017 в Астане и проведет ряд двусторонних встреч с главами зарубежных делегаций.